Geschmückte Tannenbäume an den Ortseingängen : Grüne Weihnachtsvorboten heißen in Alpen willkommen

Alpen Der Alpener Heimat- und Verkehrsverein hat mit Hilfe der Kindergärten, Schützen und Pfadfindern geschmückte Tannenbäume an den Ortseingängen aufgestellt.

„In Pandemie-Zeiten läuft ja nicht so viel. Wir wollten etwas machen, das Licht in die Gemeinde bringt“, erklärt Franz-Josef Spölmink, Vorsitzender des Heimat- und Verkehrsvereins (HVV). Der hatte die Idee seines Kassierers Christian Lommen aufgenommen, an den Ortseingängen Alpens bunt geschmückte Tannenbäume aufzustellen.

So wurde der Tannenbaum an der Rathausstraße von den Zwergen des Bönninghardter Waldkindergartens dekoriert, an der Ulrichstraße übernahmen diesen Job die Kinder des Katholischen Familienzentrums St. Ulrich, während die Pfadfinder an der Lindenallee und die Junggesellenschützen an der Burgstraße zeigten, wie einladend ein weihnachtlich geschmückter Baum Alpens Gäste empfangen kann. Regelrechte Profis sind die Kinder der Sonnenscheingruppe aus dem Evangelischen Kindergarten Im Dahlacker. „Wir schmücken schon seit Jahren den Baum bei Dr. Anker“, sagte sagte Kita-Leiterin Claudia Schött. „Die Kinder haben immer wieder Spaß daran. In diesem Jahr haben wir uns für einen Naturbaum entschieden.“ Plastik und Lametta war also tabu.