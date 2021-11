Ein Rheinberger im Reeser Museum : Fotografische Zeitreise ins Jahr 1985

Der ehemalige Schulleiter Werner Kuse nberg (l.) mit RP-Fotograf Armin Fischer. Foto: Michael Scholten

Rheinberg/REES „Haus Aspel – Kloster und Gymnasium“: Das Koenraad-Bosman-Museum in Rees zeigt noch bis Mitte Februar Schwarzweißbilder des RP-Fotografen Armin Fischer aus Rheinberg.

R Das Interesse an der Ausstellung „Haus Aspel – Kloster und Gymnasium“ war groß. So groß, dass einige Besucher nicht mehr zur Vernissage zugelassen wurden. Sie mussten erst einen Spaziergang am Rhein machen, bevor sie die Ausstellung im Museum sehen konnten. Die Schwarzweißbilder, die der Rheinberger Fotograf Armin Fischer 1985 vom Kloster- und Schulalltag gemacht hat, lockten auch viele ehemalige Schüler und Lehrer des Gymnasiums an, sodass Bürgermeister Christoph Gerwers bei der Eröffnung von einem „Klassentreffen“ sprach. Dabei verglich er Architektur und Atmosphäre der Klosteranlage, die bis 1986 auch Heimat des Reeser Gymnasiums war, mit der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei aus den „Harry Potter“-Romanen.

Der Reeser Geschichtsverein Ressa zeigt bis zum 13. Februar mehr als 70 Aspel-Fotos von Armin Fischer. Der Ausstellungskatalog enthält 30 weitere Motive und ist für 15 Euro im Museum und in der Touristeninformation am Markt erhältlich. „Meine Mutter hat mich immer unterstützt, aber gleichzeitig gemahnt, nicht so viel Geld für Kameras und das ganze Gedöns auszugeben“, sagte Armin Fischer am Rande der Vernissage. Seine Mutter, Magdalena Fischer, war waschechte Reeserin und wuchs als Tochter des Schreinermeisters Johann Scholten und dessen Frau Gertrud in der Rheinstadt auf. Für Verwandtenbesuche kam Armin Fischer, geboren 1957 in Essen und aufgewachsen in Wesel, oft nach Rees. Wenn der Familienwagen über die B 8 rollte, fiel Fischers Blick stets auf Haus Aspel.

Info Geschichtsverein zeigt Film über Aspel Termin Am Mittwoch, 24. November, zeigt der Reeser Geschichtsverein Ressa im Bürgerhaus ab 19 Uhr den Film „Aspel – Ende einer Schulzeit“. Clemens Reinders, der 1986 den Umzug des Gymnasiums von Aspel zum Reeser Westring filmte, wird im Anschluss Fragen des Publikums beantworten. Auch Werner Kusenberg, von 1978 bis 2000 Schulleiter, hat sein Kommen zugesagt. Der Eintritt ins Bürgerhaus ist frei. Es gelten die 3G-Regeln. Öffnungszeiten Museum Die Ausstellung ist bis zum 13. Februar 2022 samstags von 14 bis 17 Uhr und sonntags von 10 bis 13 sowie von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Auch am zweiten Weihnachtstag öffnet das Museum von 14 bis 17 Uhr, damit ehemalige Aspel-Schüler den Familienbesuch in der Heimat mit einem Besuch der Ausstellung verbinden können.

Dass er die Klosteranlage 1985 ins Zentrum seiner Diplomarbeit rückte, war Zufall. Eigentlich wollte er Bugatti-Fahrer porträtieren, doch die Besitzer der Luxusautos hatten kein Interesse. So vermittelte Rüdiger Gollnick, der gerade ein Buch über Haus Aspel schrieb, zwischen Fischer und den Töchtern vom Heiligen Kreuz. In der Folge dokumentierte Fischer von März bis Mai 1985 das Leben der Schwestern.

„Ich betrat eine mir völlig fremde Welt, in der Hast und Hektik unseres modernen Lebens weitgehend unbekannt waren“, erinnert sich Armin Fischer. „Es brauchte eine gewisse Zeit, bis die Schwestern ihre Scheu mir gegenüber und meiner Kamera abgelegt hatten und bis ich als einziger Mann in dieser Welt angekommen war.“

Am benachbarten Gymnasium gab es weniger Berührungsängste. Fischer, der noch wenige Jahre zuvor die Schulbank am Konrad-Duden-Gymnasium in Wesel gedrückt hatte, kannte noch allzu gut Freuden und Sorgen der Pennäler und konnte sich gut mit ihnen identifizieren. Auch der damalige Schulleiter Werner Kusenberg, der ebenfalls zu den Gästen der Ausstellungseröffnung zählte, öffnete dem jungen Fotodesigner viele Türen auf Haus Aspel. An der FH Dortmund interessierte sich Professor Ulrich Mack 1985 nur für die Fotos aus dem Kloster. Sie wurden kurz ausgestellt und verschwanden dann, mit mehr als 1000 anderen Aspel-Bildern, in Armin Fischers Keller.

Michael vom Reeser Geschichtsverein Ressa erzählte in seinen einleitenden Worten, wie dieser Fotoschatz gehoben wurde. Scholten selbst besuchte 1985 das Gymnasium Haus Aspel und saß im Lateinunterricht, als dort fotografiert wurde. Ihm wurde aber erst 35 Jahre später bewusst, dass der heutige RP-Fotograf Armin Fischer der damalige Kunststudent war. Nach einer ersten Sichtung aller Bilder überzeugte Scholten schnell seine Ressa-Vorstandskollegen sowie die Stadt Rees, dass Fischers Fotos ins Museum gehören.

Ressa-Vorsitzender Heinz Wellmann nannte Haus Aspel einen „magischen Ort“. Im Hinblick auf den bevorstehenden Verkauf der Klosteranlage verlieh Wellmann seiner Hoffnung Ausdruck, dass „dieses geschichtsträchtige Kleinod vor den Toren von Rees“ auch künftig für Besucher geöffnet bleibt.

Ein besonderer Hingucker in der Fotoausstellung ist ein detailverliebtes Modell des ehemaligen Schulflügels von Haus Aspel. Die Schüler Peter Bruns, Alexander Schlutz und Raimund Fischer haben es 1985 gebaut und es dem Gymnasium Aspel am Westring geschenkt. Mit Genehmigung von Schulleiter Klaus Hegel ist das Modell jetzt im Museum zu sehen.

(msch)