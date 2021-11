Integrationsarbeit in Rheinberg : Tu-was-Projekt stärkt Selbstvertauen von Frauen

Deutschlehrerin Claudia Herhold (v.l.), Projektleiterin Birgit Kraemer und Sozialpädagogin Guilia Di Fiore mit den Teilnehmerinnen. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Rheinberg Seit gut fünf Jahren bietet die gemeinnützige Tuwas-Genossenschaft aus Moers ein Integrationsprojekt vornehmlich für Flüchtlingsfrauen in Rheinberg im Auftrag des Jobcenters an – zunächst an der Rheinstraße an der Evangelischen Kirche, seit drei Jahren nun am Melkweg.

„Vor ein paar Tagen hat eine Teilnehmerin erzählt, wie sie mit einer Bohrmaschinen Löcher in eine Wand gebohrt habe, um Dübel zu versenken und ein Regal zu verschrauben. Sie war ganz stolz, das ganz alleine geschafft zu haben.“ Birgit Kraemer hört oft solche Geschichten, wenn Teilnehmerinnen berichten, welche Dinge sie sich inzwischen zutrauen. „Sie werden sich ihrer Stärken bewusst“, berichtet die Projektleiterin der Tu-was-Genossenschaft über die Teilnehmerinnen des Projektes Arbeitsgelegenheit. „Sie tanken Selbstvertrauen und gewinnen Orientierung.“

Seit gut fünf Jahren bietet die gemeinnützige Tu-was-Genossenschaft aus Moers dieses Projekt in Rheinberg im Auftrag des Jobcenters an, zunächst an der Rheinstraße an der Evangelischen Kirche, seit drei Jahren nun am Melkweg. Es richtet sich an Frauen, die sich in die Gesellschaft integrieren wollen – vor allem an Frauen, die nach den Jahren 2015/2016 im Zuge der Flüchtlingswelle nach Deutschland gekommen sind, zum Beispiel aus dem Irak, aus Syrien oder aus Eritrea. „Frauen haben es schwerer als Männer“, sagt Projektunterstützerin Claudia Herhold. „Wenn sie Kinder haben, muss zum Beispiel zuerst die Kinderbetreuung gesichert werden, bevor sie einen Sprachkurs besuchen können.“

Beim Projekt Arbeitsgelegenheit trainieren ein Dutzend Frauen ganz unterschiedliche Fähigkeiten, um im Alltag besser zurechtzukommen. Sie lernen zum Beispiel bei Exkursionen kommunale Einrichtungen und Dienste besser kennen, üben, mit dem Fahrrad zu fahren, oder lernen, wie sie Bus oder Bahn benutzen können.

Sie verbessern beim Deutschunterricht ihre Sprachkenntnisse, die sie durch Kurse erworben haben. Sie lernen Nähen, den Umgang mit Werkzeugen, bebauen einen Gemüsegarten und knüpfen dabei untereinander Freundschaften. Außerdem nehmen sie Angebote im Sportbereich wahr oder nutzen Entspannungsübungen. „Oft wird unterschätzt, wie wichtig Sport, Bewegung und Entspannung sind“, sagt Tu-was-Sozialpädagogin Giulia Di Fiore. „Die Frauen sind stolz auf das, was sie geleistet haben.“

Von Montag bis Freitag kommen sie fünfmal pro Woche für maximal 30 Stunden zusammen, wahlweise zwischen 8 und 16 Uhr für ein halbes Jahr. „Es ist ein erfolgreiches Projekt mit Unterstützung des Jobcenters, um Frauen mit Migrationsgeschichte zu stärken und ihnen Wege zur Teilhabe in der Stadtgesellschaft zu eröffnen“, sagt Projektleiterin Birgit Kraemer.

Kontakt: Birgit Kreamer, Projektleiterin, Tu-was-Genossenschaft, Projektladen Rheinberg, Melkweg 5 c; Mobiltelefon 0152 2298 0330, E-Mail an integration@tuwas-genossenschaft.de

