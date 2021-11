Wirtschaft in Alpen : Gemeinde hilft bei Lehrstellensuche

Alpen Überblick über Ausbildung vor Ort: Rat greift einen Vorschlag der Jungen Union auf und stellt dafür die Homepage der Gemeinde zur Verfügung.

Über die CDU-Fraktion hat die Junge Union in Alpen ihre Idee in den Rat eingebracht, junge Leute auf einen Blick über die Ausbildungsmöglichkeiten vor Ort zu informieren. Als geeignete Plattform dafür scheint dem CDU-Nachwuchs die Homepage der Gemeinde „Alpen begeistert“. Ganz so begeistert waren zwar nicht alle von dem Vorschlag, aber einen Versuch will man im Rathaus schon unternehmen. Dazu reichte die Mehrheit der Mutterpartei schon noch aus.