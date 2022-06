Abschied an Alpener Grundschule : Nach 40 Jahren Schule reif für die Insel

„Keine Angst vor Dracula“: Viertklässler der Alpener Grundschule singen Rektorin Ulla Ledermann zum Abschied ein Lied – eine Liebeserklärung. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Alpen Ulla Ledermann (66), Rektorin der Grundschule Am Wald in Alpen, hat am Freitag ihren allerletzten Schultag. Die Pensionärin stellt allen, die zurückbleiben, ein hervorragendes Zeugnis aus.