Soziales Engagement in Alpen : Briefe als Balsam für die Seele  

Alpen Soziale Aktion der Alpener Nachbarschaftsberatung ist erfolgreich gestartet. 600 Starterbriefe wurden auf dem Markt verteilt. Mit Liebe verfasste Texte können auch im Internet runtergeladen und gedruckt werden, um sie zu verteilen.

Die Aktion Seelenwärmer-Brief der Nachbarschaftsberatung in Alpen ist am „Tag des Nachbarn“ erfolgreich gestartet. Das Angebot richtet sich an Seniorinnen und Senioren und allein lebende Menschen, die das Bedürfnis haben, sich mit jemandem auszutauschen – und an Leute, die gerne Briefe schreiben und sich in dem sozialen Projekt engagieren möchten.