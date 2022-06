Hauskonzert in Rheinberg : Spitzen-Jazz im Wohnzimmer

„Close by“ (was „ganz nah dran“ bedeutet) nannte Gastgeber Arnim Bartetzky das Jazz-Konzert mit Martin Sasse (l.) und Bruno Müller in seinem Wohnzimmer. RP-Foto: UWE PLIEN Foto: Uwe Plien

Rheinberg Der Rheinberger Arnim Bartetzky, selbst Musiker, hatte mit Bruno Müller und Martin Sasse zwei europaweit bekannte Jazz-Profis zu sich nach Hause eingeladen. Zwischen Terrassentür und Wohnzimmertisch zauberten sie eigene Kompositionen und Songs aus dem Great American Songbook in die ländliche Idylle.

Pianist Martin Sasse und Gitarrist Bruno Müller sind gefragte Jazz-Größen. Europaweit. Erfolgreiche, gestandene Vollprofis, die mit Stars wie Sting, Till Brönner, Tommy Emmanuel, Billy Cobham oder der Band Mezzoforte zusammengespielt haben. Solche Leute erwartet man in Clubs und Konzertsälen in Köln, Berlin oder Hamburg, aber nicht im Wohnzimmer in einer Doppelhaushälfte in Budberg. Genau dort aber haben sie am Sonntag ein Hauskonzert gegeben. Bei Arnim Bartetzky vor zwölf Zuhörern.