Underberg-Freibad in Rheinberg : Die Schonfrist ist abgelaufen

Underberg-Freibad in Rheinberg

Es ist heißt, aber es bleibt dabei: Das Undereberg-Freibad öffnet erst am Montag. Foto: Armin Fischer (arfi)

Meinung Rheinberg Das Thermometer klettert auf über 30 Grad. Hochsommer. Die Menschen strömen in die Freibäder, um sich abzukühlen, um Spaß zu haben. In Rheinberg nicht. Das könnte zum Problem für den Bürgermeister werden.

In Rheinberg öffnet das Underberg-Freibad erst am Montag. Keinen Tag vorher. Und dann auch nur bis zum Ende der Sommerferien und nicht einen einzigen Tag länger. Die Öffnungszeiten sind zudem eingeschränkt, auch wenn nachgebessert worden ist.

Die Rheinberger regen sich auf und schütteln die Köpfe. Seit Wochen. Nachvollziehbar. Denn kaum jemand versteht, warum anderswo klappt, was in Rheinberg nicht gelingen will. Und dann wird unterstellt, der Verwaltung sei es egal, ob das Freibad öffnet oder nicht. Und alle sind sauer: Politik, DLRG, Familien mit Kindern, alle.