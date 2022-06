Schützenfest im Alpener Ortsteil Bönning-Rill : Hoffen auf den Jubiläumskönig

Mitglieder des Festausschusses stehen vor dem Vereinsheim der St.-Heinrich-Schützenbruderschaft Bönning-Rill am Römerweg. Foto: Uwe Plien

Bönning-Rill Am 20. Juni 1947 gründete eine Gruppe von Männern aus Bönning-Rill die St.-Heinrich-Schützenbruderschaft. Das ist genau 75 Jahre her. Deshalb wird gebührend gefeiert. Das Fest ist gleichzeitig der Neustart nach Corona.

Es waren bewegte Zeiten damals, kurz nach dem Krieg. Das Land lag in Trümmern, der Wiederaufbau kam erst allmählich in Gang, es herrschten Not und Hunger. Aber es gab schon wieder Pläne für die Zukunft. So schlossen sich 1947 einige Herren aus dem kleinen Ort Bönning-Rill zusammen und gründeten die St.-Heinrich-Schützenbruderschaft. Vor dem Krieg hatte es dort bereits einen Bürgerschützenverein gegeben. „Aber in der Besatzungszeit nach dem Zweiten Weltkrieg waren Schützenvereine verboten“, erzählt Johannes Heilen, heute stellvertretender Brudermeister. „Bei Bruderschaften wurde das wegen der Nähe zur Kirche nicht so eng gesehen, deshalb entschied man sich dafür.“

Am 20. Juni ging die Gründungsversammlung über die Bühne. Das ist genau 75 Jahre her. Theobald Heilen, der vor vier Jahren im Alter von 92 Jahren gestorben ist, war das letzte Gründungsmitglied der Bruderschaft. Die Ideale, für die er stand, bestehen fort. Auch in der eigenen Familie: Seine Söhne Johannes und Dietmar sind der Heinrich-Bruderschaft eng verbunden. Und die dritte Generation steht schon in den Startlöchern: Leonard, Dietmar Heilens achtjähriger Sohn, übt schon kräftig mit der kleinen Vereinsfahne. Er möchte so bald wie möglich Fahnenschwenker werden.

Die dritte Generation: Opa Theobald Heilen war Gründungsmitglied, Vater Dietmar Heilen steht in Verantwortung und Leonard (8) möchte gerne Fahnenschwenker werden. RP-Foto: UP Foto: Uwe Plien

Info Mittwochs ist Quasselabend Treffpunkt Mittwochs ist das Schützenhaus am Römerweg zum Quasselabend geöffnet. Wer Lust hat, kann kommen. Zum Beispiel, wenn er oder sie die Bruderschaft kennenlernen möchte oder vielleicht den Saal für eine private Feier mieten möchte. Dazu findet man Näheres auf der Homepage www.st-heinrich-bruderschaft.de. Sponsoren Die Volksbank Niederrhein und die Sparkasse am Niederrhein unterstützen das Jubiläumsschützenfest finanziell. Dadurch ist etwa die Tombola gut gefüllt. Hauptpreis ist ein E-Scooter.

Doch ganz so einfach ist das nicht mehr mit der Tradition. Schützenvereine haben es heutzutage allgemein schwer. Durch Corona ist alles noch schlimmer geworden. Einerseits seien die Menschen hungrig darauf, wieder Partys feiern zu können, sagt Joachim Behrendts, aktiver Major. Auf der anderen Seite, darauf weist Kassierer Georg Wilke hin, hätten in der Corona-Zeit viele auch gemerkt, dass es auch mal schön sein kann, zu Hause zu bleiben und nicht von einem Fest zum nächsten zu hetzen.

Sportschütze Winfried Angenendt ist auf dem Schießstand. Foto: Uwe Plien

Wie dem auch sei: Die Heinrich-Schützen sind fest entschlossen, ihre Bruderschaft mit rund 240 Mitgliedern nach zwei verlorenen Jahren wieder an den Start zu bringen. „Wir wollen unser Jubiläum zum 75-jährigen Bestehen gebührend feiern“, unterstreicht auch Ehrenbrudermeister Willi Költgen. Denn seit dem Auftakt 1948 hat es bis auf 2020 und 2021 jedes Jahr ein Schützenfest gegeben. Und immer auch einen König. Einzige Ausnahme war 2016. Da wollte niemand vortreten und auf den Vogel schießen.

Das Thronfoto vom ersten Schützenfest 1948 mit dem ersten Schützenkönig Theodor van Cleff und Königin Maria Honeck. Foto: St. Heinrich

Nun hofft der Festausschuss, dass diese Schmach die Bruderschaft nicht noch einmal ereilt, schon gar nicht im Jubiläumsjahr. „Es wäre schön, wenn sich einige Aspiranten finden würden“, sagt Wilfried Altwasser, Major a.D.

Das eigentliche Schützenfest findet vom 8. bis zum 16. Juli statt. Vorgeschaltet ist ein Tag der offenen Tür am Sonntag, 26. Juni. Der beginnt mit dem Kirchgang, dazu treffen sich die Schützen um 10 Uhr an der Grundschule Zum Wald in Alpen. Von dort aus geht der Festumzug über die Rathausstraße zur St.-Ulrich-Kirche. Der Menzelener Musikverein begleitet den Umzug mit Musik. Von 13 bis 18 Uhr findet dann im und am Schützenhaus am Römerweg 22 ein Tag der offenen Tür statt. Für Getränke und Gegrilltes ist gesorgt.

Nutzen können und sollen Besucher den Tag aber auch, um sich anzuschauen, was sich im 1984 eröffneten Schützenhaus verändert hat. Das Dach ist komplett neu gemacht worden und ist jetzt deutlich besser isoliert als vorher. 75.000 Euro hat diese Maßnahme verschlungen, gut gefördert mit Mitteln aus der Landeskasse. Weil den Bönning-Rillern eine Leader-Förderung zugesprochen wurde, konnte auch der Kleinkaliberstand mit seinen 50-Meter-Bahnen im Keller auf den aktuellen Stand gebracht werden. Für 20.000 Euro sind die sechs Schießstände so umgerüstet worden, dass sie jetzt computergesteuert laufen. Lichtschranken wurden installiert, und an jedem der Schießplätze werden Ergebnisse und Treffgenauigkeit in Sekundenschnelle auf Bildschirme übertragen. „Aber wir schießen trotz dieser Neuerungen nach wie vor konventionell“, betont Winfried Angenendt von den Sportschützen.

Auch die vorderen Toiletten sind modernisiert worden, mit Mitteln aus dem Topf „Moderne Sportstätten 2022“. Weitere Renovierungen stehen noch an. Im 200 Quadratmeter großen Saal soll die Decke erneuert werden, auch die hinten liegenden Toiletten müssen erneuert werden, außerdem benötigt das Kaminzimmer eine Frischzellenkur und es muss auch mal wieder gestrichen werden. „Und wir wollen auf energiesparende LED-Beleuchtung umstellen“, sagt Georg Wilke. Bis Ende dieses Jahres soll das möglichst alles erledigt sein. Nicht zu vergessen: der Vorgarten, den Vereinsmitglied Jürgen Giesen neu anlegen wird.

Das Programm des Schützenfestes beginnt schon am Mittwoch, 6. Juli, um 19 Uhr, mit einem Grillabend der Fahnenoffiziere. Am Freitag, 8. Juli, um 19 Uhr, startet die Mallorca-Party mit den Schlagersängern Stefan Stürmer und Ina Colada sowie der Kölsch-Band „Kuhl un de Gäng“. Der Samstag, 9. Juli, gehört den Kindern und Familien. Ab 14 Uhr läuft das Kinderschützenfest mit Familienfest und Tombola. Ab 16 Uhr startet das Preis- und Vogelschießen der Kinder. Erstmals dürfen auch Mädchen auf den Vogel schießen. Der Familienabend mit Juxschießen beginnt um 19 Uhr.

Der amtierende König Frank Brands wird am Sonntag, 10. Juli, um 14.30 Uhr, abgeholt. Um 16.30 Uhr beginnt das Preis- und um 19 Uhr das Königsschießen mit hoffentlich guter Beteiligung. Am Wochenende drauf geht es dann weiter. Die 80er/90er Jahre-Party von Radio Niederrhein läuft am Freitag, 15. Juli, ab 19 Uhr, im Festzelt am Römerweg. Der Höhepunkt soll dann der 16. Juli werden. An diesem Samstag wird zunächst die Königin abgeholt (15.30 Uhr), bevor die Parade am Schützenhaus ansteht (17.30 Uhr) und der Krönungsball gefeiert wird (19.30 Uhr).

Ein schöner Brauch im 600-Seelen-Doppeldorf Bönning-Rill ist das Hohe Gericht. „Die, die sich beim Schützenfest daneben benommen haben, müssen sich vor einem Gericht verantworten“, schildert Johannes Heilen. „Sie werden dann zu kleinen Geldstrafen verurteilt.“ Das Geld kommt in die Kasse und wird für Essen und Getränke beim Hohen Gericht des nächsten Jahres verwendet. Das ist immer ein großer Spaß – und dieses Mal ist es der Abschluss am Mittwoch, 20. Juli, 19 Uhr am Schützenhaus. Eine Tradition, an der ganz gewiss auch die Gründungsmitglieder von 1947 ihre Freude gehabt hätten.

(up)