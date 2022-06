Sportkegeln : Kegel-Nachwuchs fährt zur deutschen Meisterschaft

Heiligenhaus Bei den westdeutschen Jugendmeisterschaften in Langenfeld räumt der Sportkegel-Nachwuchs der SK Heiligenhaus elfmal Gold, siebenmal Silber und elfmal Bronze an. Nun geht es zur deutschen Meisterschaft.

Bei den westdeutschen Jugendmeisterschaften in Langenfeld hat sich der Sportkegel-Nachwuchs der SK Heiligenhaus für die deutschen Meisterschaften vom 16. bis 19. Juni an selber Stelle qualifiziert. Die „Young Red Lions“ sicherten sich in jeder Disziplin einen Platz auf dem Treppchen – ein Zeichen der guten Arbeit der Jugendtrainer Ruth Taborsky, Bernhard Grote sowie Katrin und Marcus Hertel: Von 25 Kategorien sammelten die jungen Heiligenhauser elfmal Gold, siebenmal Silber und elfmal Bronze.

„Die gute Nachwuchsarbeit hat sich längst nicht nur im eigenen Verein herumgesprochen. Immer mehr Erwachsene sprechen uns auf den Meisterschaften an und loben uns für die in Kegel-Deutschland einzigartige Anzahl an Jugendlichen“, berichtet der SKH-Vorsitzende Marcel Grote und ergänzt: „Da stecken so viel Herzblut, Seele und harte Arbeit drin – da können sich 90 Prozent der Vereine eine große Scheibe von abschneiden. Es gibt genug höherklassige Mannschaften mit tollen Kegelanlagen in der Umgebung. Nur die wenigsten sind bereit, dieses Engagement zu zeigen und begreifen, dass die Arbeit an der Basis anfängt.“