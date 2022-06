Strukturwechsel im Kirchenkreis Kleve : Protestanten gehen Ausnahmeweg

Plenum im Sonsbecker Kastell bei der Synode des Evangelischen Kirchenkreises Kleve. Die Ausnahmeregelung für die Pfarrstellenbesetzung wurde einstimmig beschlossen . Foto: Schmelting

Niederrhein In Zeiten sinkender Mitgliederzahlen und fehlender theologischer Kräfte gehen die 20 Gemeinden des Evangelischen Kirchenkreises Kleve einen Strukturwechsel an. Die Entscheidung fiel bei der Sommersynode im Sonsbecker Kastell.

In der Evangelischen Kirchengemeinde Xanten-Mörmter ist seit Januar eine Pfarrstelle zu besetzen. In Sonsbeck ist seit September vergangenen Jahres eine Pfarrstelle vakant. Und im Herbst geht auch Büderichs Pfarrerin Susanne Kock, um als Krankenhausseelsorgerin im evangelischen Krankenhaus in Wesel anzufangen. Bei der Neubesetzung und Wahl einer Nachfolge will der Kirchenkreis Kleve künftig neue Wege gehen. Und die könnten wegweisend für die Landeskirche Rheinland sein.

Bei der Sommersynode im Sonsbecker Kastell wurde einstimmig eine sogenannte Erprobungsverordnung zur übergemeindlichen Kooperation im Pfarrdienst beschlossen. Heißt im Klartext: Ab Oktober entscheidet nicht mehr jedes Presbyterium für sich über die Besetzung einer freien Pfarrstelle. Stattdessen übernimmt die Pfarrwahl ein eigens dafür gegründeter Ausschuss, in den jedes Presbyterium Vertreter entsendet. Die 20 Gemeinden im Kirchenkreis Kleve rücken also näher zusammen und wollen künftig auch stärker miteinander kooperieren. „Das Presbyterium behält die Leitungsfunktion einer Kirchengemeinde“, verdeutlicht Stefan Schmelting, Pressesprecher des Evangelischen Kirchenkreises Kleve. „Aber das Presbyterium gibt einen Teil seiner Rechte ab. Das ist in der Landeskirche Rheinland bisher einmalig. Die Erfahrungen werden daher genau beobachtet.“

Susanne Kock ist seit 2016 Pfarrerin der Kirchengemeinde Büderich. Im Herbst verlässt sie den Kirchenkreis. Foto: Kirchenkreis Kleve

Info Jede Pfarrperson betreut 500 Menschen mehr Volle Pfarrstelle Nach dem aktuellen „Betreuungsschlüssel“ braucht es im Kirchenkreis Kleve für eine volle Pfarrstelle 2000 Gemeindeglieder, 2030 wird eine Pfarrerin beziehungsweise ein Pfarrer 2500 Gemeindeglieder betreuen. Aufteilung Der Kirchenkreis Kleve unterteilt sich in vier Regionen mit insgesamt 20 Kirchengemeinden. Jede Region bekommt einen Ausschuss für die Pfarrwahlen.

Der Kirchenkreis Kleve hat sich für das Modellprojekt entscheiden, weil die Landeskirche plant, bis 2030 von 1700 Pfarrstellen 700 abzubauen. Im Kirchenkreis Kleve wird mit einer Reduktion um rund ein Drittel – von derzeit 24 auf dann 16 Pfarrstellen – gerechnet. „Starke Jahrgänge gehen bis dahin in Rente. Und der theologische Nachwuchs fängt das zahlenmäßig nicht auf“, erklärt Schmelting. Ein weiterer Grund für den Abbau von Pfarrstellen seien aber auch die sinkenden Gemeindegliederzahlen. Es fehlt schlichtweg das Geld, um alle Stellen zu erhalten.

Für die Region Ost im Kirchenkreis Kleve, die sich aus den drei Kirchengemeinden Xanten-Mörmter, Sonsbeck und Büderich zusammensetzt, bedeutet das: Bis 2030 fällt eine Pfarrerstelle weg. Statt bislang 3,5 (zwei in Xanten-Mörmter, eine in Sonsbeck und 0,5 in Büderich) wird es für alle drei Gemeinden nur noch 2,5 Pfarrstellen geben. Demnächst müssen die Seelsorger also mehr als eine Gemeinde betreuen. Zur Unterstützung ist geplant, Gemeinde- und Religionspädagogen stärker einzubinden. „Sie könnten Teildienste übernehmen, wie zum Beispiel Konfirmandenunterricht“, erklärt Schmelting.

Sowohl die derzeit vakante Stelle in Xanten als auch in Sonsbeck sollen besetzt werden, versichert der Kirchenkreis-Sprecher. In Xanten findet die Pfarrwahl der Bewerberin Simone Drensler sogar bereits am Sonntag, 19. Juni, im Rahmen eines Gottesdienstes um 18 Uhr in der evangelischen Kirche am Markt statt. In Sonsbeck hat es zumindest schon eine Probepredigt mit einer Bewerberin gegeben. Eine weitere Probepredigt mit einem zweiten Kandidaten steht noch aus. Aber: Gleich wer die Pfarrwahl in Sonsbeck für sich entscheidet, er oder sie wird mittelfristig nicht ausschließlich für Sonsbeck zuständig sein, sondern auch die Seelsorge in den anderen Kirchengemeinden mit übernehmen.

Entsprechend sollen künftig auch alle betreffenden Kirchengemeinden ein Mitspracherecht darüber bekommen, wenn‘s um die Auswahl einer neuen Pfarrperson geht. „Büderich könnte die erste Kirchengemeinde im Kirchenkreis sein, in der nach dem neuen System ab Oktober die Pfarrstelle besetzt wird“, sagt Schmelting, der betont: „Jede Gemeinde wird eine feste Ansprechperson behalten, selbst wenn die dann unter Umständen nicht im Ort lebt. Kirche wird ihr Gesicht zwar ändern, aber jede und jeder ist eingeladen, sich an der Kirche der Zukunft zu beteiligen.“

(beaw)