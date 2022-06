29. Stadtlauf der LG Alpen : Alpener Doppelsieg über zehn Kilometer

Alpen Am Mittwochabend waren Marc-André Ocklenburg und Carolin Joeken vom ausrichtenden Verein über die zehn Kilometer erfolgreich. Über die Hälfte der Distanz ging der Sieg an einen Niederländer und Carina Fierek vom TuS Xanten.

Wilhelm Schmitz hat Recht behalten. Der Laufwart der LG Alpen hatte am Dienstag prognostiziert, dass mehr als 600 Teilnehmer beim 29. Stadtlauf auf den Rundkurs gehen würden. Und tatsächlich trudelten mehr als 100 Nachmeldungen ein, sodass am Mittwochabend 666 Startnummern vergeben wurden. Über zehn Kilometer gab‘s einen Doppelsieg für den ausrichtenden Verein. Bei den Männern gingen sogar die drei ersten Plätze an Mitglieder der LG Alpen. Marc-André Ocklenburg gewann in 33:12 Minuten vor Fernando Concha (34:26) sowie Sascha Hubbert (35:40). LG-Läuferin Carolin Joeken wurde bei den Frauen Erste in 37:25 Minuten. Nicht mithalten konnte die Zweitplatzierte Anna-Lina Dahlbeck (TuS Xanten/37:59) sowie Lisa Sophie Steglich aus Xanten als Dritte (45:07). Koen Kusters vom Venloo Running Team war der Schnellste über fünf Kilometer. Er gewann in 15:49 Minuten deutlich vor Christoph Verhalen (TuS Xanten/16:31) und Simon Goytom (Ayyo Team Essen/17:20). Bei den Frauen war Carina Fierek (TuS Xanten) in 18:36 Minuten nicht zu schlagen. Dahinter reihten sich Alina Claaßen (LG Alpen/19:52) sowie Hannah Wagner (Ayyo Team Essen/20:42) ein.