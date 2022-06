Ausbildungsinitiative Kreis Wesel Präsentiert von Altana (Folge 8) : Warum das Handwerk eine zukunftssichere Branche ist

Ein Auszubildender arbeitet an einer Werkbank mit Holz (Symbolbild). Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Kreis Wesel Holger Benninghoff, Geschäftsführer der Weseler Kreishandwerkerschaft Wesel, ruft die Politik dazu auf, das Handwerk mehr zu unterstützen. Und er zeigt jungen Leuten auf, welche gute Chancen sie nach einer Ausbildung haben.

Holger Benninghoff legt den Finger in die Wunden. Gleichzeitig schaut er aber auch voller Zuversicht in die Zukunft. Der Geschäftsführer der Weseler Kreishandwerkerschaft weiß eben, wovon er spricht, wenn er die Redensart „Das Handwerk hat goldenen Boden“ bemüht. „Das Handwerk ist eine zukunftssichere Branche – und das auf Jahre hinaus“, sagt der 52-Jährige, der seit Oktober 2018 an der Spitze der Kreishandwerkerschaft mit Sitz im Weseler Hanseviertel steht.