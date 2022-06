Neustart in Rheinberg ermöglicht : Die Solvay-Familie hilft Menschen aus der Ukraine

Solvay-Mitarbeiterin Ute Reuther (3.v.r.) im Kreise ukrainischer Flüchtlinge. Mit dabei ist Anna (re.), die sehr gut Deutsch spricht und übersetzt. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Rheinberg Derzeit sind 34 Flüchtlinge aus der Ukraine in acht Wohnungen des Chemieunternehmens Solvay in Rheinberg untergebracht. Auf dem Gelände des werkseigenen Tennisclubs traf man sich jetzt zu einem gemeinsamen Grillabend.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sabine Hannemann

Fröhliches Kinderlachen macht sich rund um das Clubhaus am Solvay-Tennisplatz breit. Das Sommerfest mit ukrainischen Gästen, Nachbarn und Solvay-Mitarbeitenden läuft perfekt an. Das Gespräch miteinander steht im Vordergrund. Die Terrasse ist der ideale Ort, um Kontakte zu knüpfen und sich weiter kennen zu lernen. Mit dabei ist auch Werkleiter Norbert Mülders.

Ein Neuanfang liegt hinter den Geflüchteten aus der Ukraine. 34 Personen konnten sich in acht Solvay-Werkswohnungen an Sedan- und Ludwigstraße einrichten. „Wir hatten entsprechend leerstehende Wohnungen, die wir mit vereinten Kräften hergerichtet haben“, sagt André Tittmann, Technische Dienste und Leiter Instandhaltung bei Solvay. Die ersten Familien kamen im März. Jetzt werden weitere Flüchtlinge erwartet. Es sind die kleinen, kurzen Wege, die diese Hilfsaktion der Solvay-Angehörigen, ihren Verwandten und Freunden zum Erfolg führten. Ihren Anfang nahm die Aktion kurz nach Kriegsbeginn Ende Februar dieses Jahres unter anderem über einen Kollegen, einen gebürtigen Ukrainer. Sehr schnell entwickelten sich Grundstrukturen, um die spontane Hilfsbereitschaft in der Solvay-Familie wie den Partnern in sichere Bahnen zu lenken.

„Wir haben Aufrufe gestartet, Listen angefertigt und zielgerichtet um Spenden gebeten, mit dem, was nötig ist“, erzählt Tittmann. Für die ukrainischen Familien wurde aus Spenden eine Erstausstattung für den Hausstand zusammengestellt, auf Solvay-Kosten und in Kooperation mit Edeka Luft erste Lebensmittel besorgt. An Wochenenden legten Kollegen und andere Helfer Sonderschichten ein, um die Wohnungen zu streichen, Badezimmer zu renovieren und Wohnräume mit gespendeten Möbeln einzurichten. Hilfe nach Feierabend kam auf kurzen Wegen von Handwerksbetrieben wie Feuerwehrleuten. Elektrobetriebe unterstützten. Das Netzwerk lief auf Hochtouren. „Wir haben gemeinsam einen Neustart möglich gemacht“, freut sich André Tittmann. „Uns ging es darum, eine ukrainische Community zu schaffen, in der sich diese Menschen an einem gemeinsamen Ort aufhalten.“

Ukrainische Kinder gehen mittlerweile in Rheinberger Schulen, sind in der Kinderbetreuung. Der Austausch mit der Stadtverwaltung und den zuständigen Fachbereichen läuft rund. Das Jobcenter betreut die Neuankömmlinge, von denen einige bereits eine Arbeitsstelle haben. Anna (31) ist Ukrainerin, die mit ihrer Mutter und ihrem Sohn (8) aus Kiew den Weg über Düsseldorf nach Rheinberg fand. Sie hat Deutsch studiert und gibt jetzt für ihre Landsleute Deutschkurse. „Bei den Kindern geht es in den Klassen leichter. Für die Erwachsenen ist es eher schwieriger“, erzählt sie. Schon als Kind lernte sie die deutsche Sprache, arbeitete nach dem Studium in der Kundenberatung eines Unternehmens in Kiew. Sie ist sozusagen Ankerperson, öffnet Türen, gibt Informationen zu Organisationsfragen und Behördengängen weiter, wie sie erzählt. Die Stimmung in den Familien sei positiv. „Wir haben überwältigende Hilfe erfahren und sind sehr dankbar“, sagt Anna.

Die Hilfe aus der Nachbarschaft sei spontan wie herzlich. „Die Kommunikation ist dort das Wichtigste, damit eine Integration gelingt und Themen wie Mülltrennung nicht zum Problem werden“, so Tittmann. Mit Sorge werden die Nachrichten aus der Heimat sowohl auf dem ukrainischen, als auch auf dem russischen Sender verfolgt, die Folgen der Sanktionen thematisiert. „Wir analysieren sehr genau, um uns ein eigenes Bild zu machen“, so Anna. Viele ihrer Landsleute wollen in die Heimat zurück. So auch sie und ihre Mutter. Ihr Sohn hingegen genießt die neue Zeit mit den Spiel- und Klassenkameraden an der Grundschule.

(sabi)