Rheinberger Sebastianer-Schützen : Neue Schießanlage arbeitet blitzschnell und extrem genau

Rheinberg Die St.-Sebastianus/St. Georgius-Schützenbruderschaft in Rheinberg hat eine neue Schießanlage. Die Geschosse werden jetzt mit Lichtschranken vermessen. Die Sparkasse Niederrhein half bei der Anschaffung.

Noch nicht bei einem Wettkampf, aber schon beim Training hat die neue, elektronische Schießanlage ihre Schnelligkeit und Genauigkeit bewiesen. „Unser Luftgewehrstand ist jetzt top-modern“, sagt Schießmeister Michael Fritsche von der St.-Sebastianus/St. Georgius-Schützenbruderschaft und erklärt das Prinzip der 15.000 Euro teuren Anlage: „Man schießt mit normalen Sportwaffen auf normale Zielscheiben. Die sind – und das ist neu – in speziellen Messrahmen eingespannt. Dort werden die Geschosse mittels Lichtschranken elektronisch und mit höchster Genauigkeit vermessen.“ Michael Raß ergänzt: „Die Ergebnisse werden in Echtzeit an einen Server übermittelt, der sie blitzschnell auf den Touch-Displays am Schießstand anzeigt.“