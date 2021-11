Montessorischulen in Rheinberg : Kleine Spielplatz-Baumeister

Montessorischulen in Rheinberg

Rheinberg-Borth Kinder des Borther Montessori-Schulzentrums halfen auf der Mitmach-Baustelle. Sie haben handgeschliffene Holzunikate zusammengetragen und unter fachkundiger, kindgerechter Anleitung montiert.

Für Mike Oberhäuser, zertifizierter Spielplatz-Prüfer und liebevoller Gestalter einer neuen Mitmach-Baustelle war nach einem ereignisreichen Tag am Montessorizentrum Niederrhein in Borth klar: „Diese sechs neuen Spitzenkräfte werden sofort eingestellt.“ Die Kinder seien mit Feuereifer dabei gewesen, hätten die handgeschliffenen Holz-Unikate von Oberhäusers Firma „Naturholzdesign am Niederrhein“ zusammengetragen und unter fachkundiger, kindgerechter Anleitung montiert.