Live-Musik in Rheinberg : Anne Haigis singt im To Hoop

Rheinberg-Alpsray In den achtziger Jahren gehörte sie zu den prominentesten Vertreterinnen der Deutsch-Rock-Szene. Aber auch davor und danach war sie musikalisch erfolgreich. Jetzt stellt Anne Haigis ihre Songs in Rheinberg vor.

Am Samstag, 27. November, 20.30 Uhr, gastiert Anne Haigis im To Hoop im Bürgerzentrum Alpsray an der Alpsrayer Straße 102. Karten kosten im Vorverkauf 23 Euro plus Gebühren. RP