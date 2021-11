Grundschule Millingen ausgezeichnet : Bienenhaus-Schule erhält Siegel für Internetprojekte

Millingen Die Schule am Bienenhaus ist für ihr europäisches Schulprojekt über Missionen ins All ausgezeichnet worden. Sie erhielt für „Space explorers“ von der Jury das „eTwinning-Qualitätssiegel 2021“ für beispielhafte Internetprojekte. Damit verbunden sind Sachpreise und Urkunden.

Im Projekt haben sich Schülerinnen und Schüler der Altersklasse neu bis elf Jahre mit dem Thema „Unser Sonnensystem“ beschäftigt. Einmal schwerelos im All schweben und die Weiten des Weltalls erkunden, dieser Traum wurde für die Millinger Grundschüler wahr, zumindest digital. Sie recherchierten, welche Planeten es in unserem Sonnensystem gibt und interessierten sich dafür, was Astronauten auf ihren Reisen erleben und wie ihr All-Tag aussieht. Experten des Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrums (DLR) gaben bei einer Videokonferenz gerne Auskunft und weckten das Interesse, selbst einmal an einer Weltraummission teilzunehmen. Das Projekt fand in Kooperation mit Schulen in Frankreich und der Türkei statt. Als gemeinsame Sprache nutzten die Projektpartner Englisch.