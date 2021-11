Schießstand in Evinghoven : Sportschützen nun mit topmoderner Anlage

Matthias Getz ist seit 2008 Vorsitzender der Evinghovener Sportschützen. Foto: Jazyk, Hans (jaz)

Evinghoven Der neue Schießstand an der Widdeshovener Straße in Evinghoven kann am Sonntag besichtigt werden. Die Schützen organisieren anlässlich der Fertigstellung einen Tag der Offenen Tür.

Die Sportschützen in Evinghoven können nicht nur hervorragend mit ihrem Sportgerät umgehen, sondern auch mit Werkzeugen. Das haben sie jetzt auf ihrer Anlage auf dem Gelände der Alten Schule an der Widdeshovener Straße eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Gut 200 Arbeitsstunden haben der Vorsitzende Matthias Getz, Wolfgang Gora, Peter Offermann und Klaus Stange ivestiert, um einen neuen Schießstand aufzubauen, der inzwischen für den regulären Schießbetrieb freigegeben worden ist.

Verwirklichen konnten die Sportschützen dieses Projekt dank der Hilfe von Gemeinde und Land Nordrhein-Westfalen: Rommerskirchens Tiefbauamtsleiter Rudolf Reimert hatte Matthias Getz schon vor geraumer Zeit den Tipp gegeben, dass beim Land Fördermittel für die „Moderne Sportstätte 2022“ zur Verfügung stünden. „Sehr hilfreich bei der Antragstellung“ war laut Matthias Getz auch Dominik Steiner, Geschäftsführer des Kreissportbunds. Nachdem im April 80 Prozent der Fördersumme eingegangen waren, konnten Getz und seine Mitstreiter loslegen.

Eigenleistung zu erbringen, ist bei den Sportschützen eine Selbstverständlichkeit. Gegründet wurde der Verein 1976 auf Initiative des heutigen Ehrenvorsitzenden Jakob Esser. 1986 entstand die erste Schießanlage, die fast komplett in Eigenregie erstellt wurde. Von der neuen Anlage ist Matthias Getz begeistert: „Der Schießsport macht nun noch mehr Spaß“, sagt der seit 2008 amtierende Vorsitzende. „Einfach super“ sei die direkte elektronische Zielerfassung mit sofortiger Ergebnisdarstellung – sowohl auf Monitoren, als auch auf dem TV-Monitor im Aufenthaltsraum. Insgesamt zählen die Sportschützen 41 Mitglieder, die älteste aktive Schützin ist 85 Jahre alt.