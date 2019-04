Karl-Heinz Borgers : Der Meister über alle Meister wird 70

Karl-Heinz Borgers als Karnevalsprinz der Rhinberkse Jonges: Am Sonntag, 28. April, feiert der Meister über alle Meister in Rheinberg seinen 70. Geburtstag. Foto: FB

Rheinberg Rheinbergs Obernachbar Karl-Heinz Borgers feiert am Sonntag einen runden Geburtstag.

„Meister über alle Meister“ – diesen Titel gibt es vermutlich nur in Rheinberg. Karl-Heinz Borgers ist dieser Meister über alle Meister. Vor fünf Jahren wurde er in das Amt des ersten Vorsitzenden der Vereinigung der Historischen Pumpennachbarschaften Rheinbergs gewählt. In dieser vor mehr als 80 Jahren gegründeten Vereinigung sind mehr als 50 Rheinberger Pumpennachbarschaften zusammengeschlossen. Borgers ist somit Rheinbergs Obernachbar. In der Stadt kennt man ihn aber nicht nur deswegen. Am Sonntag, 28. April, wird Karl-Heinz Borgers 70 Jahre alt.

In Rheinberg geboren, in Rheinberg zur Volksschule St. Peter gegangen, ab 1954 im Kamper Hof, damals noch Kolpinghaus, aufgewachsen. Seine Eltern bewirtschafteten das Traditionshaus 18 Jahre lang. Borgers ist ein Rheinberger Jung, wie er im Buche steht. Ausbildung zum Starkstromelektriker bei Underberg, danach Bundeswehrzeit in Borken, 1970 dann die Hochzeit mit seiner Frau Marlies. Das Paar hat zwei Söhne, Marcel und Frank. Von 1970 bis zur Rente vor zehn Jahren arbeitete Borgers in der Hausverwaltung von Kaufhof beziehungsweise Kaufhalle in Kamp-Lintfort, 20 Jahre davon als Leiter. Er war Betriebsratsvorsitzender, gehörte mehr als 30 Jahre dem bundesweit tätigen Gesamtbetriebsrat seines Arbeitgebers an und saß zwölf Jahre im Kaufhof-Aufsichtsrat.

Info Dachverband der Nachbarschaften Verein Die Vereinigung der Historischen Pumpennachbarschaften Rheinbergs gibt es seit 1935. Ihr gehören heute mehr als 50 Nachbarschaften an. Vorstand Der erste Vorsitzende der „Historischen“ wird traditionell „Meister über alle Meister“ genannt. Diesen Posten bekleidet Karl-Heiz Borgers seit fünf Jahren.

Borgers ist ein geselliger Mensch. Bei den Rhinberkse Jonges war er lange aktiv, als Vorstandsmitglied und Vizepräsident, zehn Jahre als Saalbaumeister. In der Session 1998/1999 war er Prinz Karl-Heinz II. der Jubelnde. Nicht nur er wurde damals 50 Jahre alt, auch die Rhinberkse Jonges feierten ein halbes Jahrhundert. 2009 wurde er zum Ehrensenator ernannt. Und dann das Nachbarschaftsleben: Acht Jahre lang war er Pumpenmeister der Nachbarschaft Kendelbröck/Bahnhofstraße, zehn Jahre stellvertretender Pumpenmeister der „FoKo’s“ (Fossastraße/Kolpingstraße). Seit 19 Jahren engagiert er sich im Vorstand der „Historischen“. 2000 wurde er stellvertretender Meister über alle Meister, 2014 dann als Nachfolger des damals überraschend verstorbenen Christoph Schiffer der erste Vorsitzende.

Auch ein Schützenherz schlägt in seiner Brust. So gehört er der St.-Sebastianus-/St.-Georgius-Schützenbruderschaft ebenso wie der St.-Michaelis-Bruderschaft an. Und auch in der Kolingsfamilie hat er eine Heimat gefunden.

Oft konnte man Borgers als Kellner im Kamper Hof erleben. Denn insgesamt 36 Jahre bewirtschaftete er zusammen mit seinen Eltern und später mit seinem Bruder das Traditionslokal. Außerdem ist er ein großer Formel-1-Fan. Zusammen mit seinem Sohn Frank organisierte er Reisen zu Formel-1-Rennen und veranstaltete zu Michael Schumachers besten Zeiten Formel-1-Partys als Saal- und Zeltveranstaltungen. Auch Urlaube zählt er zu seinen Hobbys.

Am Sonntag nun wird Borgers 70 Jahre alt. Nicht nur die Familie, Freunde und Bekannte, auch viele Rheinberger Nachbarn werden ihm dazu gratulieren.

(up)