Aktion in Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg : „Klartext für Kinder“: 16 Wunschbäume in vier Städten

Grafschaft Rund 2000 Kinder aus bedürftigen Familien sollen in diesem Jahr von der Aktion profitieren. Wer sie unterstützen will, muss einen Wunschzettel vom Baum pflücken und ein Geschenk bis zum 3. Dezember unter den Baum legen.

(RP) Zum 15. Mal startet am 16. November die Wunschbaumaktion des Vereins „Klartext für Kinder“. Es ist die bislang größte. Insgesamt laden 16 Wunschbäume in Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg zur guten Tat ein. Fast 2000 Mädchen und Jungen sollen profitieren. Ein Engagement mit Strahlkraft, wie Landrat Ingo Brohl bekräftigte: „Klartext sorgt seit vielen Jahren für leuchtende Kinderaugen, und das nicht nur zu Weihnachten. Die Wunschbaumaktion unterstütze ich als Landrat besonders gerne.“

Die Sparkasse am Niederrhein stellt gleich fünf Standorte in drei Städten. Vorstand Giovanni Malaponti: „Unsere Kunden haben schon nachgefragt, ob sie bei uns wieder Geschenke für die Kinder abgeben können.“

Moers Kios West in der City, Kinder- und Jugendbüro im Rathaus, Coiffeur Dedters am Rheinkamper Ring, Markt-Apotheke in Repelen, Sparkasse Filiale Asberg, Enni-Kundenzentrum Steinstraße, Ristorante Da Mimmo in Schwafheim, „Ihr Brillenmacher“ in Kapellen.