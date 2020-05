Wegen Corona : Rheinberger Schützenfest fällt in diesem Jahr aus

Rheinberger Schützenfest fällt in diesem Jahr aus

Rheinberg Wegen der Corona-Krise wird es in diesem Jahr kein Rheinberger Schützenfest geben. Die Bruderschaften und die Bürgerschützen haben vereinbart, dass die Sebastianer dafür dann 2021 Schützenfest und Kirmes auf die Beine stellen.

Drei Jahre – so lange bleiben die Könige der Bruderschaften St. Sebastianus/St. Georgius, St. Michaelis und der Bürgerschützen in Amt und Würden. Denn die drei Vereine bilden seit Jahrzehnten eine Gemeinschaft. Reihum richtet immer einer der Vereine das große Rheinberger Schützenfest für seine Mitglieder auf der Wiese an der Orsoyer Straße aus. Dazu findet dann die Kirmes statt.