St.-Nepomuk-Schützenbruderschaft Alpsray : Sieger der Kleinkaliber-Stadtmeisterschaft

Rheinberg 113 Schützen aus acht Rheinberger Vereinen traten in Einzel- und Mannschafts-Wettkämpfen an.

Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Tatzel und durch Brudermeister Arnold Hendricks wurde ein Ehrenpreisschießen durchgeführt. Diesen Wettbewerb entschied Arnold Hendricks für sich höchstselbst. Im Anschluss starteten bei guter Laune 113 Schützen aus acht Rheinberger Vereinen zu den einzelnen Wettkämpfen um die Einzel- und Mannschaftssiege. In nachfolgenden Klassen wurden die erfolgreichen Schützinnen und Schützen durch Pokale ausgezeichnet: In der Damenklasse holte Regina Hemmers mit 48 Ringen den ersten Preis, gefolgt von Katja Rösken mit 47 Ringen sowie Marlis Ingenerf mit ebenfalls 47 Ringen.

In der Schützenklasse setzte sich Marko Wabersich mit 50 Ringen durch. Zweitplatzierter wurde Hans-Peter Ingenerf mit 49 Ringen, den dritten Platz belegte Christian Koch mit 48 Ringen. In der Seniorinnenklasse war Anja Krensel mit 48 Ringen die beste Schützin. Susann Lampe holte mit 47 Ringen den zweiten, Ria Kiwitt mit 46 Ringen den dritten Platz. In der Seniorenklasse belegte Horst Laakmann mit 47 Ringen die Spitzenposition, ihm folgten Adolf Knaup und Michael Schell (beide mit ebenfalls 47 Ringen). Um die Reihenfolge der Platzierungen in der Seniorenklasse zu ermitteln, mussten zwei Stechschießen durchgeführt werden.