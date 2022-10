Konzert in Alpen : Wiener Klänge treffen auf Jazz

Konzert in Alpen

Alpen Das Streichquartett der Duisburger Philharmoniker spielt im Alpener Rathaus und lädt ein zur musikalischen Reise von Wien nach New Orleans. Die Aufforderung lautet: „Let’s do it“.

Zum nächsten Konzert lädt der Musik- und Literaturkreis für Sonntag, 23. Oktober, um 11 Uhr ins Foyer des Rathauses in Alpen ein. Dort spielt das Ensemble der Duisburger Philharmoniker. Ihr Programm „Let’s do it“ verspricht eine „musikalische Reise von Wien nach New Orleans“ und ist die Aufforderung zum Mitschwingen, Mitschwelgen und Mitschmunzeln.