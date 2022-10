Vandalismus in Rheinberg : Containerklassen an der Europaschule verwüstet

Rheinberg Mitten in den Herbstferien ist in zwei Containerklassen der Europaschule an der Dr.-Aloys-Wittrup-Straße eingebrochen worden. Die Täter entleerten Feuerlöscher und zerstörten das Mobilar.

Am Montag gegen 8.30 Uhr stellte der Hausmeister der Europaschule (Gesamtschule) an der Dr.-Aloys-Wittrup-Straße fest, dass zwei Container auf dem Schulhof von innen beschädigt waren. In den Containern befinden sich jeweils vier Klassenräume und ein kleiner Flur. Unbekannte waren nach Angaben der Polizei in die beiden Containern eingedrungen und hatten jeweils einen Feuerlöscher mit Schaum und einen Pulverfeuerlöscher vollständig entleert. Alles sei vollgesprüht gewesen, Tische, Stühle und ein Schrank umgeworfen und in einem Klassenraum war die Tür eines Schrankes vollständig abgerissen worden. Der Zeuge habe angegeben, letztmalig am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr in den Containern nach dem Rechten geschaut zu haben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02842 934-0.