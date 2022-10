Jugendorganisation im Kreis Wesel : Philipp Hagenstein führt die JU im Kreis

Der neue JU-Kreisvorsitzende Philipp Hagenstein ist in Kamp-Lintfort aufgewachsen. Er möchte die Junge Union im Kreis Wesel in Nachfolge von Frederik Paul nach vorne bringen. Foto: Norbert Prümen

Kamp-Lintfort Der 30-Jährige möchte die Junge Union im Kreis Wesel weiblicher, diverser und bunter machen. Der aus Kamp-Lintfort stammende Jungpolitiker folgt auf Frederik Paul, der zum Bezirksvorsitzenden der JU Niederrhein gewählt wurde. Das sind Hagensteins Themen.

Weiterleiten Drucken Von Anja Katzke

Mit 500 Mitgliedern gehört die Junge Union (JU) zu den größten politischen Jugendorganisationen im Kreis Wesel. Philipp Hagenstein sieht dennoch Handlungsbedarf: „Die geburtenstarken Jahrgänge gehen verloren. Die JU muss heute für junge Leute attraktiver werden und alle Lebensläufe unserer Generation abbilden“, sagt der 30-Jährige, der seit Ende September neuer Vorsitzender der Jungen Union im Kreis Wesel ist. In seiner Antrittsrede gab der Kamp-Lintforter, der in Düsseldorf Büroleiter der Landtagsabgeordneten Anke Fuchs-Dreisbach ist, denn auch die Losung aus: „Die JU muss weiblicher, diverser und bunter werden.“

Bei der Wahl des geschäftsführenden JU-Vorstandes sei dies gelungen, betont der Vorsitzende – mit zwei Frauen, einem Mitglied mit Migrationshintergrund und Hagenstein selbst, der offen mit seiner sexuellen Identität umgeht und als Landesschatzmeister im LSU – Netzwerk Lesben und Schwule in der Union aktiv ist. „Vielleicht kann das anderen ein Anstoß sein, dass die Junge Union gar nicht so verkehrt ist“, sagt Hagenstein, der auch Beisitzer im JU-Landesvorstand und Mitglied im CDU-Kreisvorstand ist. „Wir müssen uns öffnen und auch ein Stück weit an die Realität anpassen“, sagt er. Einen ersten sinnvollen Schritt sieht er in der Gründung eines Frauennetzwerks innerhalb der Jungen Union. „Denn die CDU wird nicht weiblicher, wenn es die Junge Union nicht ist. Daran müssen wir arbeiten“, sagt Hagenstein. Kurzfristig möchte er auch eine Unternehmer-Tour starten. „Wir brauchen Unternehmer, die ausbilden, und suchen den Kontakt und den Austausch. Der Fachkräftemangel stellt sie vor große Herausforderung. Wir haben viele Schüler in unseren Reihen, die wir mit den Unternehmen in Verbindung bringen können.“

Info So setzt sich der Vorstand zusammen Junge Union Zum geschäftsführenden Vorstand der Jungen Union im Kreis Wesel gehören neben Philipp Hagenstein Lara Kulka aus Rheinberg und Marc Bootmann aus Dinslaken als Stellvertreter sowie Marc Schäfer aus Moers und Isis Götte aus Dinslaken als Schatzmeister und Schriftführerin. Ein neues Gesicht befindet sich mit Kathrin Heinrichs aus Wesel unter den Beisitzern.

Dass er den Vorsitz der Jungen Union im Kreis Wesel übernehmen würde, habe er sich Anfang des Jahres noch nicht vorstellen können. „Ich bin seit 2013 stellvertretender Kreisvorsitzender und wollte die zehn Jahre voll machen“, sagt der 30-Jährige, der sich 2022 auch beruflich neu orientiert hat. Der gelernte Einzelhandelskaufmann war in der Modebranche in Sachen Marketing unter anderem in Berlin, Hamburg und andernorts unterwegs, bevor er im August die Büroleitung im Landtag übernahm und sich außerdem für ein Fernstudium in Public Relations einschrieb. Es kam anders als gedacht: Durch die Wahl des bisherigen Vorsitzenden Frederik Paul zum Bezirksvorsitzenden der JU Niederrhein stand ein Wechsel an der Spitze der Jungen Union im Kreis Wesel an und für Philipp Hagenstein die Frage, ob dies nicht auch eine Option ist, sich an der Spitze eines großen Verbandes gestaltend einzubringen. Zwei Themen bewegen den Jungpolitiker, der 2011 zur JU in Kamp-Lintfort kam, besonders.

„Corona hat deutlich gezeigt, dass wir mit der Digitalisierung hinterher hinken. Die skandinavischen Länder sind viel weiter. Wir wollen jetzt wissen, wie weit die Digitalisierung an den Schulen im Kreis Wesel überhaupt ist und stehen im Austausch mit unserer Kreistagsfraktion.“ Die Junge Union will sich darüber hinaus unter seiner Führung im Kreis Wesel für mehr Partizipation an politischen Entscheidungen stark machen. „Die Frage ist, wie wir junge Menschen für Kreispolitik begeistern können.“ Dazu gehört für ihn insbesondere die Verzahnung von Bürgern und Politik, um auch Hemmschwellen abzubauen.