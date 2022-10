Rheinberger Sprookverein Ohmen Hendrek : Mundartfreunde treten erstmals in der Stadthalle auf

Käthi Spolders (l.) und Christel van den Boom aus dem Sprookvereins-Team bei einem Sketch. Foto: Sprookverein

Rheinberg Die Mundartfreunde vom Rhinberkse Sprookverein Ohmen Hendrek treten im November zweimal auf: am Freitag, 4. November, in der Stadthalle, und am Sonntag, 6. November, im Bürgerhaus Budberg. Karten sind noch zu haben.

„Nor rechs on lenks geluurt“ – das bedeutet so viel wie überall hingeschaut und hingehört. So ist der nächste plattdeutsche Abends überschrieben, den der Rhinberkse Sprookverein Ohmen Hendrek am Freitag, 4. November, veranstaltet.

Aus Alltagsgeschichten haben die Plattsprecher ein buntes Programm mit Dönekes, Gedichten, Sketchen und Liedern zusammengestellt. Zum ersten Mal tritt der Sprookverein in der Rheinberger Stadthalle auf. Eine richtige Premiere also für die Mundartfreunde. Für Getränke und kleine Speisen sorgt das Team der „Alten Apotheke“. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass bereist eine Stunde früher. Die Platzwahl frei.

Das gilt auch für den Eintritt. Allerdings wird aus organisatorischen Gründen im Vorverkauf eine Bearbeitungsgebühr von einem Euro erhoben. Dafür gibt es beim Plattabend ein Liederheftchen. Karten für die Stadthalle gibt es bei der Bäckerei Löhle an der Rheinstraße 27 oder online unter www.ohmen-hendrek.de.

Für Sonntag, 6. November, um 15 Uhr lädt das Bürgerhaus Budberg zum Plattdeutschen Nachmittag ein. Der Eintritt inklusive Kaffee und Kuchen beträgt dort acht Euro. Für Budberg läuft der Vorverkauf im Budberger Blümchen an der Rheinkamper Straße 1.

(up)