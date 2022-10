Polizei warnt vor allem Senioren : Rheinberger (86) wird Opfer eines Telefonbetrugs

Rheinberg Ein 86-jähriger Mann aus Rheinberg ist Betrügern auf den Leim gegangen und ist dadurch eine fünfstellige Geldsumme losgeworden. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Es habe sich um eine „altbewährte Masche“ gehandelt, so die Behörde. Durch einen Schockanruf hätten die Betrüger dem alten Mann glaubhaft klar gemacht, dass sein Sohn eine schwangere Frau überfahren hätte und jetzt eine Kaution fällig sei. Der Rentner übergab daraufhin einen fünfstelligen Betrag an eine ihm unbekannte Frau. Treffpunkt war am Freitag gegen 15 Uhr ein Parkplatz hinter dem Stadthaus an der Goldstraße. So wird die Frau beschrieben: ca. 30 Jahre alt, schulterlanges, schwarzes Haar, dunkle Hose und weiße Bluse sowie eine schwarze Jacke. Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Telefon 02842 934-0.