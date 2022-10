Klassische Musik in Rheinberg : Besonderes Streicher-Ensemble

Rheinberg Fünf Musiker der Duisburger Philharmoniker gastierten in der Rheinberger Stadthalle. Sie spielten unter anderem das Streichquarettt in C-Dur von Franz Schubert, ein rund einstündiges Werk.

Die Musikalische Gesellschaft präsentierte in ihrem zweiten Saison-Konzert in der Stadthalle ein ganz besonderes Streicher-Ensemble: das Streichquintett der Duisburger Philharmoniker mit Henry Flory und Eryu Feng an der Violine, Peter Horejsi an der Viola sowie Wolfgang Schindler und Robert Kruzlics am Violoncello. Diese fünf brillanten Musiker spielten drei außergewöhnliche Quintette mit großem Tiefgang von drei ganz unterschiedlichen Komponisten. Das Rheinberger Publikum war begeistert.