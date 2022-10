Konzert in Mönchengladbach : Mächtige Orgel begegnet inspiriertem Jazz-Trio

Gaben das Konzert in St. Helena (v.l.): Sebastian Gahler, Reinhold Richter, Nico Brandenburg und Ralf Gessler. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Das Zusammenspiel in St. Helena bot eine ungewöhnliches Erlebnis, das die Orgel als Königin der Instrumente zurücklässt. So war’s.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Klaus Niehörster

Es war ein Konzertabend mit langer Tradition, bei der Orgelmusik einem Jazz-Trio die Einsätze vorgab. Zunächst wunderten sich die Besucher in der vollbesetzten Kirche noch über das ungewöhnliche Zusammenspiel. Mit zunehmender Dauer wurde daraus in den äußerst diszipliniert zuhörenden Bankreihen jedoch unverhülltes Staunen. Denn die vom Förderkreis „Geistliche Musik in St. Helena“ arrangierten instrumentalen Klänge unter der Leitung von Kantor Reinhold Richter nahmen so richtig Fahrt auf. Sie luden ein „auf eine äußerst spannende und neue musikalische Reise“. Statt des von vielen vermutlich erwarteten einlullenden Wohlklangs stand ein herausforderndes Wechselspiel auf dem Programm.

Auf der Empore gab die von Reinhold Richter brillant und effektvoll gespielte Orgel Inhalt und Richtung vor, und im Altarraum griff das Jazz-Trio die Signale auf und setzte sie angemessen um. Der geistliche Inhalt wurde dabei nie aus den Augen verloren. Doch es zeigte sich, dass es mit einem Echo von Sebastian Gahler (Klavier), Nico Brandenburg (Kontrabass) und Ralf Gessler (Schlagzeug) allein nicht getan sein konnte. Das wäre zu wenig gewesen, und so trat das Trio mit eigenständige Interpretationen und sogar eigenständigen Kreationen hervor.

Vom Notenblatt allein spielte der Kantor Stücke von Olivier Messiaen, Philip Glass, Felix Mendelssohn-Bartholdy und Jehan Alain. Deren Improvisation war die Stärke des Trios, strikte Werktreue das Ding der Orgel. Lange gehaltvolle Stücke („Die Jungfrau und das Kind“) wechselten sich ab mit kurzen und treffenden Werken („Ewige Ratschlüsse“) ab. Wer nur kurz auf den Programm-Flyer blickte, erkannte sofort, dass hier Botschaften ausgesendet wurden.

Jazz zieht sich wie ein Roter Faden durch das Musikleben von Sebastian Gahler am Klavier, freiberuflich aktiv ist Nico Brandenburg in unterschiedlichen Stilistiken, und international sehr viel unterwegs ist Ralf Gessler mit dem Schlagzeug. Über Reinhold Richter, der seit 1982 Kantor und Organist an St. Helena ist, braucht in Rheindahlen nicht viel gesagt zu werden. Er hat an dieser Stelle ein reges musikalisches Leben in Liturgie und Konzert aufgebaut und nicht zuletzt die Konzertreihe „Geistliche Musik in St. Helena“ mit aus der Taufe gehoben. Richter hatte auch die faszinierende Auswahl für dieses Konzertieren getroffen, während die Jazz-Arrangements von Sebastian Gahler stammten.

Gerade „die unterschiedlichen Wechsel“ kamen bei der Besucherin Maritta von der Gracht bestens an, und dieses ungewohnte Konzertieren gefiel auch ihrer sehr jungen Begleiterin Samsiga V. „sehr gut“. Moderne Klassiker wie Messiaen lösten sich mit dem Romantiker Mendelssohn-Bartholdy ab. Zum Einsatz kamen ebenso Stücke von Philip Glass, amerikanischer Minimal-Musiker, und Jehan Alain, französischer Organist und Komponist. Diese vier Notenschreiber vertrugen die Jazz-Anverwandlung sehr gut, wenn sie auch nach dem Orgel-Original wegen einiger Längen die Aufmerksamkeit sehr forderten. Dann kam mit der schräg durch die Fenster fallenden Sonne eine zusätzliche Inspirationsquelle zu Hilfe, bevor der Kantor kurz vor Schluss mit Mendelssohns „Sonate d-moll“ und „Vater unser im Himmelreich“ so richtig in die Tasten griff.