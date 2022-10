Erweiterung des Rheinberger Gymnasiums : Bauvorbereitung am Amplonius

Bauvorbereitung am Amplonius

Rheinberg Kampfmittelräumdienst und Bodendenkmalpfleger beginnen mit vorbereitenden Arbeiten am Rheinberger Amplonius-Gymnasium. Bis es mit dem eigentlichen Erweiterungsbau losgeht, dauert es aber noch einige Zeit.

Die ersten Vorbereitungen für die Erweiterung des Rheinbeger Amplonius-Gymnasiums haben begonnen. Im Auftrag der Stadt ist das Gelände zwischen Friedrich-Stender-Weg in Höhe der Tennisplätze und der Lützenhofstraße beziehungsweise zwischen dem Altbau der Schule und dem Hintereingang des ehemaligen Konvikts mit Bauzaunelementen abgesperrt worden. Erste Erdarbeiten sind bereits durchgeführt worden.

Dieter Paus, Technischer Beigeordneter der Stadt, stellte am Montag allerdings auf Nachfrage klar: „Das sind wirklich nur ganz frühe Vorbereitungen. Die Fläche wird auf mögliche Kampfmittelfunde untersucht, außerdem schauen die Bodendenkmalpfleger, ob sich dort etwas Schützenswertes finden lässt.“

Wenn diese Arbeiten abgeschlossen sind, wird erst einmal längere Zeit nichts passieren. Dieter Paus: „Die einzelnen Gewerke sind noch gar nicht ausgeschrieben, das ist alles noch in der Vorbereitung.“ Die eigentlichen Bauarbeiten dürften also frühestens in einem Jahr beginnen.