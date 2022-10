15 Ideen für schöne Momente : Worauf Sie sich im Herbst freuen können

Düsseldorf Viele Menschen haben Angst vor den kommenden Monaten – weil es kalt wird und dunkel und für einige vielleicht auch einsam. Wir listen Lichtblicke in einer Zeit voller Krisen auf und wie Sie sich und Ihrer Seele etwas Gutes tun können.

Der Sommer ist vorbei und das mag für einige Menschen einen faden Beigeschmack haben. Keine langen Abende mehr draußen, mit Freunden und einem Glas voll Irgendwas – zum Beispiel Weinschorle oder Apfelsaft – dann die Sonne untergehen sehen, abends um kurz vor zehn. Nicht mehr ohne Jacke rausgehen können und wenn doch, dann zu frieren, weil man den Sommer noch nicht gehen lassen will. Weniger Sonne, die scheint, weil sie im Herbst und Winter später aufgeht und auch früher wieder untergeht als in den Monaten zuvor. Nicht mehr so viel draußen zu sein – in Cafés, auf Konzerten, Festivals, im Freibad sein oder weil man im Meer schwimmen geht. Das endet oft mit dem Sommer und macht so manchen traurig.