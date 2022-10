Langenfeld : „Toujours l‘amour“ in der Wasserburg

„Toujours l‘amour“ in der Wasserburg

Langenfeld Das Ensemble „Mesdames Musicales“ überschreitet Genregrenzen. Das Trio verbindet die ungewöhnliche Besetzung Gesang, Violine und Klavier.

(elm) Unter dem Titel „Toujours l‘ amour“ tritt am Sonntag, 23. Oktober, 18 Uhr, in der Wasserburg Haus Graven das Crossover-Ensemble „Mesdames Musicales“ auf. Die drei Damen musizieren in der einzigartigen Besetzung Gesang, Violine und Klavier. Aus dem ursprünglichen Schwesternduo der Sopranistin Jana Marie Gropp und der Pianistin Pauline Gropp entstand gemeinsam mit der Violinistin Sarah Bergé ein Trio.