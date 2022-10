Klassisches Konzert in Rheinberg : Schuberts Meisterwerk in der Stadthalle

Das Streichquartett der Duisburger Philharmoniker „plus eins“ gastiert am Sonntag in der Stadthalle. Foto: Veranstalter

Rheinberg Die Musikalische Gesellschaft freut sich, am Sonntag, 9. Oktober, eine besondere Kombination von Streichern präsentieren zu können. Mit der doppelten Besetzung des Violoncello wird das Streichquintett der Duisburger Philharmoniker Werke von Gade, Blanc und Schubert präsentieren.

Im Zentrum des Konzertes steht das große Streichquintett in C-Dur von Franz Schubert, das als „musikalisches Gipfelwerk“ gilt. Dem gegenüber stellen die Künstler weniger bekannte Werke des dänischen Komponisten Niels Wilhelm Gade sowie des Franzosen Adolphe Blanc in Originalbesetzung vor. Neben der besonderen Instrumentalbesetzung – Streichquartett plus zweites Cello – verbindet die Werke eine weitere Gemeinsamkeit, wurden sie doch alle von den Komponisten in jungen Jahren geschrieben. Das Konzert in der Rheinberger Stadthalle beginnt um 19 Uhr. Karten sind noch an der Abendkasse erhältlich. Sie kosten 20 Euro, ermäßigt, 15 Euro. Jugendliche bis zum Alter von 16 Jahren haben freien Eintritt.