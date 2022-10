Firmlinge vom Niederrhein unterwegs : Rom macht durstig

Rheinberg/Alpen/Sonsbeck/Xanten 64 Firmlinge aus den katholischen Kirchengemeinden Rheinberg, Alpen, Sonsbeck und Xanten sind eine Woche lang in Rom unterwegs und berichten täglich von dort.

Der zweite Tag der Firmvorbereitung führte die Jugendlichen aus Alpen, Rheinberg, Sonsbeck und Xanten in kleinen Gruppen an viele besondere Orte in Rom. In San Clemente, einer der großen Basiliken, floss das Wasser durch die Unterkirche, beim Bocca della Veritabel musste man Angst haben, dass einem ein steinerner Mund bei einer Lüge ertappt und dann die Hand abbeißt oder beim Bambino laden alle Römerinnen und Römer ihre Herzenswünsche in Briefform ab.