Säbelfechten : Weltcup in Padua abgesagt wegen Coronavirus

Jetzt hat das Coronavirus auch den internationalen Sport erreicht. Wegen der in Italien grassierenden Epidemie wurde das Weltcup-Turnier der Säbelfechter vom 7. bis 9. März in Padua abgesagt. Die Trophee Luxardo sollte das vorletzte Turnier sein, auf dem es um Punkte für die Qualifikationsrangliste zu den Olympischen Spielen in Tokio geht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken