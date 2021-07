Volksfeststimmung in Düsseldorf : Rheinbahn verbreitet mit Ansagen Kirmes-Stimmung

Volksfeststimmung in Düsseldorf

In den Stadtbahnen der Rheinbahn gibt es an diesem Wochenende eine besondere Durchsage. Foto: Arne Lieb

Düsseldorf Zum zweiten Mal in Folge fällt das Volksfest wegen der Corona-Pandemie aus. Die Rheinbahn hat sich für das Wochenende aber etwas Besonderes einfallen lassen – sozusagen als kleinen Trost. Immerhin ist sie irgendwie auch ein Fahrgeschäft.

Wenn das Coronavirus nicht wäre, wäre momentan Rheinkirmes und auf den Rheinwiesen in Oberkassel stünde ein Party-Wochenende an. Das größte Volksfest am Rhein muss aber auch im Jahr 2021 wegen der Pandemie ausfallen.