Fechten : Valentin Meka holt Bronze bei Kadetten-EM

Das Siegerpodest bei der Kadetten-Europameisterschaft der Säbelfechter, v.l.: Dmitriy Nasonov (Russland, 2.), Colin Heathcock (Eislingen, 1.), Konrad Ondrik (Ungarn, 3.) und Valentin Meka (TSV Bayer Dormagen, 3.). Foto: A. Bizzi

Dormagen Der 16 Jahre alte Schüler des Sportinternats Knechtsteden komplettiert Triumph des Deutschen Fechterbundes im Säbelwettbewerb.

Ist der deutsche Fechtnachwuchs doch besser als sein Ruf? Bei den Kadetten-Europameisterschaften im kroatischen Porec sorgten die Säbelfechter jedenfalls für einen Paukenschlag: Colin Heathcock (TSG Eislingen) und Valentin Meka (TSV Bayer Dormagen) teilten Gold und Bronze unter sich auf. Am Mittwoch hat das Duo zusammen mit Max Laurin Müller (Bonn) und Marc Neuhäuser (Tauberbischofsheim) im Teamwettbewerb die Chance auf eine zweite Medaille.

Valentin Meka startete perfekt in den Tag. Der 16-Jährige, der vor zwei Jahren vom TV Ratingen zum TSV Bayer Dormagen wechselte und das Sportinternat am Norbert-Gymnasium in Knechtsteden besucht, überstand die Vorrunde ohne Niederlage. Das brachte ihn auf Rang vier der Setzliste, die vom Russen Dmitriy Nasonov und dem Italiener Eduardo Cantini angeführt wurde – der Bonner Max Laurin Müller ging auf Rang drei ins Rennen, Colin Heathcock auf Platz sechs.

Info Junioren-EM beginnt am Donnerstag in Porec Juniorinnen Die Säbelfechterinnen starten am Donnerstag in die Junioren-EM. Unter den 63 Teilnehmern sind auch die Dormagenerinnen Lisa Ruetgers (an 31 gesetzt) und Felice Herbon (41). Am Sonntag steht der Team-Wettbewerb auf dem Plan Junioren Sie kämpfen im Einzel am Freitag und im Team am Montag um die Medaillen. Unter den 74 Startern sind die Dormagener Stefan Friedheim und Leon Schlaffer an den Positionen 12 beziehungsweise 15 gesetzt

Meka, der im vergangenen Jahr 37. der U17-Weltmeisterschaften war und mit dem deutschen Team Rang fünf bei der Kadetten-EM belegt hatte, gelang zum Auftakt ein 15:10-Sieg über den Rumänen Andrei Mihnea, anschließend bezwang er dessen Landsmann Radu Nitu mit dem gleichen Ergebnis. Der dritte 15:10-Sieg in Folge, diesmal über den Russen Nikita Kisin, war gleichbedeutend mit dem Einzug ins Viertelfinale. Hier trumpfte der Dormagener mit einem 15:6-Sieg über den Polen Krzystof Kajor auf und hatte damit ebenso das Halbfinale erreicht wie Colin Heathcock.

Beiden war somit eine Medaille bereits sicher. Doch während sich der Eislinger mit 15:9 gegen den Ungarn Konrad Ondrik durchsetzte und ins Finale einzog, musste sich Valentin Meka dem an eins gesetzten Dmitriy Nasonov mit 10:15 geschlagen geben, feierte die Bronzemedaille aber als seinen bisher größten Erfolg. Im Kampf um den Titel setzte sich Heathcock dann mit 15:13 gegen den favorisierten Russen durch. „Beide haben heute einen ganz starken Wettkampf gefochten,“ kommentierte Nachwuchs-Bundestrainer Imre Bujdoso das Abschneiden seiner Schützlinge, „zwei Mal Edelmetall für uns bei einer EM ist ein herausragendes Ergebnis.“ Dem am heutigen Mittwoch ein weiteres folgen könnte: Meka, Heathcock, Müller (im Einzel auf Rang 18) und Neuhäuser (35.) gehen jedenfalls an Position eins gesetzt in den Mannschaftswettbewerb, in dem sie sich zunächst mit dem Sieger aus dem Duell Georgien gegen Slowenien auseinandersetzen müssen. Vorteil der Setzliste: Auf die ebenfalls favorisierten Russen können sie frühestens im Finale treffen.

Nicht ganz so gut war es zuvor für die deutschen Säbelfechterinnen gelaufen. Die für den TSV Bayer Dormagen startende Sina Neumann kassierte in der Vorrunde einige hauchdünne Niederlagen und ging so nur auf Platz 44 der Setzliste in die Hauptrunde. Prompt traf sie auf die spätere Bronzemedaillengewinnerin Alina Pastukhova (Russland), der sie mit 10:15 unterlag, was in der Endabrechnung Platz 46 bedeutete.