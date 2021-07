Kreismeisterschaft beim VC Ratheim : Der Spaß am Beachvolleyball steht im Vordergrund

Der Spaß am Beachvolleyball steht im Vordergrund

Hier in der Halle, am Wochenende im Sand gefordert: der Ratheimer Philipp Jantzen Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Volleyball Der VC Ratheim richtet am Samstag die offenen Kreismeisterschaft Aachen-Düren-Heinsberg aus. Die sportlichen Ambitionen sind für die Volleyballer aber zweitrangig.

Nach der langen Spielpause können sich die Volleyballer des VC Ratheim immerhin über eine ausgedehnte Beachvolleyball-Saison freuen. Ein Höhepunkt des Sommers stellt für den Verein die Ausrichtung der offenen Kreismeisterschaft Aachen-Düren-Heinsberg dar, zu der am Samstag 16 Teams nach Hückelhoven reisen: Das ausgebuchte Herrenturnier findet auf B-Niveau statt, die Zuschauer dürfen sich also auf hochklassigen Volleyball freuen.

Die Oberliga-Spieler des VC Ratheim, die an dem Wettkampf teilnehmen, haben keine hohen Erwartungen an sich. „Uns geht es vor allem um das Spielen, der Spaß am Beachvolleyball steht im Vordergrund. Wenn wir ein oder sogar zwei Spiele gewinnen, ist das für uns schon ein Erfolg – gerade bei den starken Gegnern, die wir erwarten“, erklärt Philipp Jantzen, der das Turnier für den VC Ratheim ausrichtet.