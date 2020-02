Basketball : Franziska Worthmann führt Tigers in Krofdorf zum Sieg

Neuss Mit dem 96:79-Erfolg in Mittelhessen macht die TG Neuss den Play-off-Platz klar.

Ihr Comeback in Liga zwei begann Hannah Wischnitzki für die verletzte Briana Williams in der Startformation. In insgesamt 17:22 Minuten auf dem Feld kam sie per Dreier (1/3) auf drei Punkte, überzeugte dabei im Aufbau und in der Verteidigung. „Es war wichtig, dass sie dabei war“, sagte Bruhnke, der neben Williams, Marja Wucherer und dem WNBL-Nachwuchs nach nur 3:13 Minuten auf dem Parkett auch auf Centerin Lotti Ellenrieder (verknackste sich den Fuß) verzichten musste. Aber er konnte sich auf das Führungspersonal verlassen: Franziska Worthmann war mal wieder unwiderstehlich, markierte mit starken Quoten (14/27 Würfe aus dem Feld, 5/10 Dreier, 6/6 Freiwürfe) unfassbare 39 Punkte und überzeugte zudem in der Defensive. Angetrieben vor allem von Jana Heinrich (17 Punkte, 4/5 Dreier), Jill Stratton (acht Punkte/zehn Rebounds) und Britta Worms (18/8) zogen die Tigers im mit 33:23 gewonnenen dritten Viertel auf 80:66 davon. Spätestens beim 92:71 in der 34. Minute „war das Thema durch, konnten wir mit Blick auf das zweite Spiel am Tag darauf unsere Kräfte sparen“, sagte Bruhnke. Zu diesem Zeitpunkt saß US-Girl Tykyrah Williams schon mit einem dicken Hals auf der Bank der Knights. Die Topscorerin (21 Punkte) hatte in der letzten Aktion des dritten Viertels nach einem heftigen Kontakt ihrem Frust mit einem Stoß in den Rücken der freilich komplett unschuldigen Franziska Worthmann Luft verschafft und war daraufhin von den Schiedsrichtern mit einem „disqualifizierenden Foul“ ausgeschlossen worden.