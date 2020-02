Handball : Lukas Bark wechselt aus Dormagen zum TV Korschenbroich

Vertragsunterzeichnung: Lukas Bark und Klaus Weyerbrock (v.r.). Foto: TVK

Der TV Korschenbroich treibt seine Personalplanungen voran. Nach Rückkehrer Hendrik Schiffmann, derzeit noch mit der HSG Krefeld in der Zweiten Liga unterwegs, verpflichtete der Handball-Regionalligist jetzt einen weiteren Zugang für die neue Saison: Lukas Bark wechselt aus der A-Jugend des TSV Bayer Dormagen in die Waldsporthalle, in der der 18 Jahre alte Linksaußen in Dustin Franz (20) und Justin Kauwetter (19) auf zwei ehemalige Mitspieler trifft.

