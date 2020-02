Radsport : Das Olympia-Ticket ist fast sicher

Neuss Ein Platz unter den besten Acht reicht bei der Heim-WM in Berlin auf jeden Fall.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Sitterle

Offiziell ist noch nichts, doch das deutsche Team für die Mannschaftsverfolgung bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio vom 24. Juli bis zum 9. August steht. Auf der Radrennbahn im Izu Velodrome werden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Theo Reinhardt, Domenic Weinstein, Felix Groß, Leon Rohde und Nils Schomber an den Start gehen.

Allerdings haben die Schützlinge von Bundestrainer Sven Meyer das Ticket noch nicht (ganz) in der Tasche. Auch darum ist die am Mittwoch beginnende Heim-WM in Berlin von herausragender Bedeutung. Das ist auch Schomber bewusst. Die Lage schätzt er so ein: „Dänemark und Australien machen den WM-Titel unter sich aus – mit Weltrekord. Dahinter ist alles eng beisammen. Da können auch wir um Platz vier, vielleicht sogar um eine Medaille mitfahren.“

Für Olympia ist ein Platz auf dem Treppchen freilich gar nicht unbedingt nötig. „Nur die Franzosen könnten uns noch gefährden“, weiß Schomber, „allerdings müssten die in Berlin schon Weltmeister werden, was sehr unwahrscheinlich ist. Wenn das geschieht, müssten wir mindestens Rang acht belegen.“ Das sollte machbar sein, obschon der Neusser nicht auf den Heimvorteil baut. „Die Bahn ist nicht so speziell – es geht halt immer links herum.“ Er kennt das 12.000 Zuschauern Platz bietende Velodrom im Ortsteil Prenzlauer Berg (Bezirk Pankow) recht gut, hier fanden im vergangenen Jahr (31. Juli bis 4. August) die 133. Deutschen Meisterschaften im Bahnradsport statt, bei denen sich Schomber mit Theo Reinhardt, Felix Groß und Leon Rohde (alle rad-net Rose Team) den Titel holte.