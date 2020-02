Basketball : Junior Tigers bleiben erstklassig

Neuss Basketball-Nachwuchs der TG Neuss macht mit Sieg bei Junior Hurricanes alles klar.

Klar, das Saisonziel der TG Neuss Junior Tigers war der erneute Einzug in die K.o.-Spiele um die Deutsche Meisterschaft, doch auch mit dem in der Abstiegsrunde Nord der weiblichen U18-Bundesliga vorzeitig unter Dach und Fach gebrachten Klassenverbleib zeigte sich Basketball-Abteilungsleiterin Angela Krings ganz zufrieden: „Das war das Optimum, das wir noch erreichen konnten.“ Die Mädels von Trainer Dragan Ciric setzten sich mit 70:67 (Halbzeit 32:42) bei den im Play-down bislang ebenfalls ungeschlagenen Junior Hurricanes Rotenburg/Scheeßel durch und sind damit von einem der beiden ersten Plätze nicht mehr zu verdrängen.

Dabei bewiesen die Gäste Comeback-Qualitäten, gaben sie das erste Viertel doch deutlich mit 13:23 ab, gerieten bis zur 13. Minute sogar mit 17:31 ins Hintertreffen. Diesem Rückstand rannten sie bis in den Schluss-Durchgang, in den die Junior Tigers noch mit einem 47:48-Rückstand gingen, hinterher. Die starke Lana Spießbach (18 Punkte) brachte Neuss erstmals mit 55:54 (34.) in Front, doch die mittlerweile in argen Foulproblemen steckenden Hurricanes um die treffsichere Mathilda Hähner (20 Punkte) schlugen zurück, führten 1:50 Minute vor dem Ende noch mal mit 67:63. Erst ein 7:0-Lauf brachte die jungen Tigers ins Ziel. In den beiden restlichen Partien kann Ciric nun ein bisschen experimentieren.