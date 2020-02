Handball : Jetzt droht Bayer der Abstiegskampf

Neuss Mit nur drei gelernten Rückraumspielern, dafür drei Jugendlichen auf der Bank, war Handball-Zweitligist TSV Bayer Dormagen beim TuS N-Lübbecke chancenlos. Jetzt wird die Partie am Freitag gegen TV Emsdetten zum Schlüsselspiel.

In Form und Verfassung von Samstag dürften die Dormagener da nicht allzu viel entgegen zu setzen haben. Zum Hoffnungsträger könnte jetzt die medizinische Abteilung werden – falls es ihr gelingt, Bilanovic in fünf Tagen einen halbwegs Zweitliga-tauglichen Kader an die Hand zu geben. Davon konnte in Lübbecke nur bedingt die Rede sein. „Nettelstedt hat unseren dünnen Kader ausgenutzt“, stellte der Trainer fest, dem neben den bekannten Ausfällen von André Meuser, Julian Köster, Heider Thomas und Pascall Noll auch noch Eloy Morante Maldonado (Kniebeschwerden) und Jakub Sterba (Schmerzen am Sprunggelenk) fehlten. Damit standen Bilanovic nur drei „gelernte“ Rückraumspieler zur Verfügung, was dazu führte, dass zeitweise Kreisläufer Patrick Hüter die Regieposition in der Mitte übernahm – einen Job, den der Mannschaftskapitän im Übrigen gar nicht so schlecht erledigte.