Fechten : Kampf um die Tokio-Tickets bleibt spannend

Bei der Europameisterschaft in Düsseldorf standen sich Max Hartung (r.) und Tom Seitz im Viertelfinale des Teamwettbewerbs gegenüber, jetzt kämpfen Deutschland und Frankreich im Fernduell um die Fahrkarte zu den Olympischen Spielen in Tokio. Foto: dpa/Marius Becker

Dormagen Die deutschen Säbelfechter haben Platz vier auf der Qualifikations-Rangliste für die Olympischen Spiele in Tokio verteidigt. Durch seinen überraschenden Sieg beim Weltcupturnier in Warschau hat Frankreich das Rennen allerdings extrem spannend gemacht.

Die eigene Leistung stimmte, doch die der Franzosen war noch besser: Mit Rang drei im Teamwettbwerb beim Weltcup-Turnier in Warschau haben die deutschen Säbelfechter ihren vierten Platz auf der Qualifikationsrangliste für die Olympischen Spiele zwar verteidigt und ihren Vorsprung auf die Nächstplatzierten aus Russland und dem Iran sogar ausgebaut. Doch weil sich die Franzosen im Finale sensationell mit 45:43 (nach 25:30- und 38:40-Rückstand) gegen den Weltranglistenersten Korea durchsetzten, bleibt es im Kampf um die Tickets für Tokio extrem spannend.

„Ein dritter Platz in Warschau, das ist super. Wir haben nur ein Problem: Frankreich hat das Turnier gewonnen,“ lautete denn auch der entsprechende Kommentar von Bundestrainer Vilmos Szabo nach der Siegerehrung am Sonntagnachmittag. Mit der Leistung seiner Schützlinge war der Dormagener ausgesprochen zufrieden, auch wenn es im Auftaktgefecht gegen Georgien extrem eng zugegangen war: Ins letzte Gefecht nahm Benedikt Wagner einen 40:33-Vorsprung mit, ließ Sandro Bazadze dann jedoch Treffer um Treffer bis zum 44:44-Gleichstand herankommen, setzte aber selbst den Schlusspunkt. „Da haben wir uns schwer getan und hatten vielleicht auch ein bisschen Angst,“ sagte Vilmos Szabo – ein solch frühes „Aus“ hätte nämlich einen entscheidenden Rückschlag im Kampf um Tokio bedeutet.

Termine Die endgültige Qualifikation erfolgt nach den Weltcupturnieren in Padua (8. März) und Budapest (22. März). Dort erhält der Sieger jeweils 64 Punkte, der Zweite 52, der Dritte 40, der Vierte 36, der Fünfte 32, der Sechste 28, der Siebte 26, der Achte 25 Punkte und so weiter

Erklärung Die ersten vier Mannschaften sind direkt für die Olympischen Spiele in Tokio qualifiziert. Außerdem qualifiziert sich die jeweils beste Mannschaft der vier Zonen des Fecht-Weltverbandes (Afrika, Amerika, Asien/Ozeanien, Europa). Stand heute wären qualifiziert: Korea, Ungarn, Italien, Deutschland, Russland (1. Europa), Iran (1. Asien), USA (1. Amerika) und Ägypten (1. Afrika)

Im Viertelfinale trumpften Max Hartung, Matyas Szabo und Richard Hübers dann aber gegen den in der Weltrangliste nur zwei Plätze hinter ihnen liegenden Iran auf und zogen mit einem 45:35 ins Halbfinale ein, wo sie sich Korea mit 34:45 geschlagen geben mussten. Das bedeutete am Ende das Gefecht um Platz drei gegen die Italiener, die im anderen Halbfinale mit 41:45 gegen Frankreich verloren. Mit einem 45:38 holten sich Hartung und Co. Bronze und wertvolle 40 Punkte für die Qualifikationsrangliste.