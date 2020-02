Basketball : TG Neuss Junior Tigers können alles klar machen

Neuss Ein Sieg bei den Junior Hurricanes Rotenburg/Scheeßel brächte den vorzeitigen Klassenverbleib.

(sit) Am Karnevalswochenende gibt es für die Basketballerinnen der TG Neuss zwei Möglichkeiten, den Klassenverbleib in der U18-Bundesliga (WNBL) vorzeitig unter Dach und Fach zu bringen: Die Junior Tigers könnten am Sonntag (Anpfiff 13 Uhr, Sporthalle der Eichenschule in Scheeßel) den (offiziell) zweiten Spieltag der Play-downs Nord mit einem Sieg bei den Junior Hurricanes Rotenburg/Scheeßel garnieren. Mit dann 8:0-Punkten wären die Schützlinge von Trainer Dragan Ciric bereits vor den beiden abschließenden Partien durch. Selbst eine Niederlage könnte reichen, dazu müssten allerdings die RheinStars Ladies Hürth ihre Partie bei der ebenfalls noch punktlosen Junior-Lions Academy Halle gewinnen. Zwar könnte der Rivale aus dem Westen mit zwei weiteren Siegen noch mit den Neusserinnen gleichziehen, die haben jedoch in der Vorrunden-Gruppe Nordwest die RheinStars gleich zweimal geschlagen und damit auch den direkten Vergleich gewonnen. Dumm nur: Da Hürth erst am 29. Februar in Halle antritt, müssten sich die TG-Mädels in Geduld üben.