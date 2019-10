Handball : Bilanovic: „Wir wollen dieses Spiel genießen“

Dormagen Selten war ein Duell zwischen dem TSV Bayer Dormagen und dem VfL Gummersbach so offen wie das am heutigen Donnerstagabend (19.30 Uhr) im Bayer-Sportcenter. Es ist das erste von bisher 28, das in der Zweiten Liga ausgetragen wird – und in deren Tabelle trennt die führenden Klubs des Handballverbandes Mittelrhein gerade mal ein Punkt.

„Ein klarer Sieger im Mittelrhein-Derby wäre eher überraschend. Die Entscheidung wird bestimmt erst in den letzten zehn Minuten fallen,“ sind sich die beiden Geschäftsführer Björn Barthel und Christoph Schindler einig. Bayer-Trainer Dusko Bilanovic ist eh der Meinung: „In dieser Liga gibt es keinen Favoriten, in dieser Liga entscheidet immer die Tagesform.“ Bestes Beispiel sind in seinen Augen die zwei Gesichter, die seine Schützlinge zuletzt innerhalb einer Woche zeigten: „In Krefeld waren wir Favorit und haben verloren, in Ferndorf waren wir Außenseiter und haben die dominiert.“

Wobei er nichts dagegen hätte, wenn der TSV an diese Vorstellung anknüpfen würde. „Das geht aber nur, wenn sich alle in den Dienst der Mannschaft stellen und sich konzentrieren.“ Wobei dieses „alle“ für Donnerstagabend nur eingeschränkte Gültigkeit besitzt: Ian Hüter, Nuno Rebelo und Pascal Noll fallen weiterhin aus, hinter dem Einsatz von Heider Thomas steht wegen einer Zerrung noch ein Fragezeichen. „Der Rest ist heiß,“ versichert Bilanovic. Ein Aggregatzustand, der durch die zu erwartende Kulisse – bis Mittwochmittag waren mehr als 2000 Eintrittskarten verkauft, die Abendkassen öffnen deshalb bereits um 18.15 Uhr – sicher noch gesteigert wird.

Was sich freilich auch kontraproduktiv auswirken könnte, so wie bei der bisher einzigen Heimniederlage gegen den HSC Coburg. „Wenn die Jungs auf großer Bühne spielen wollen, dann müssen sie sich an solche Kulissen gewöhnen,“ sagt der Trainer, „sie haben sich das verdient und sollen das genießen.“ Dabei aber nicht das Handballspielen vergessen: „Gegen Gummersbach müssen wir voll da sein. Die neue Mannschaft ist dabei, sich zu finden,“ sagt er über das Team seines Kollegen Torge Greve, mit dem er privat befreundet ist. Auswärts haben die Oberbergischen allerdings noch keine Bäume ausgerissen, dem bislang einzigen Sieg in Aue (32:21) stehen Niederlagen in Lübeck (20:22), Coburg (26:31) und etwas überraschend in Emsdetten (25:26) gegenüber – da, wo der TSV Bayer zwei Wochen zuvor noch mit 30:27 gewonnen hatte.