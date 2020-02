Basketball : Franziska Worthmann in Krofdorf nicht zu stoppen

Neuss Die Topscorerin ist am Freitag mit 39 Punkten am klaren Sieg der Tigers beteiligt.

(sit) Eine vom stressigen Freitagabendverkehr geplagte Anfahrt, ohne US-Profi Briana Williams und schnell auch ohne die verletzte Lotti Ellenrieder – für die TG Neuss Tigers kein Problem, denn der Basketball-Zweitligist hat ja Franziska Worthmann in seinem Kader. Die 33-Jährige schenkte den Krofdorf Knights beim überraschend ungefährdeten 96:79-Erfolg nicht nur 39 Punkte ein, sondern kümmerte sich in der Verteidigung auch um Tykyrah Williams. Die 23-Jährige war davon so genervt, dass sie sich ein disqualifizierendes Foul einfing und ihrem Team damit im vierten Viertel fehlte. Nicht zu stoppen waren bei den Gästen auch Jana Heinrich (17 Punkte, 4/5 Dreier) und Britta Worms (18 Punkte). Jill Stratton verpasste mit neun Punkten und zehn Punkten nur knapp ein Double-Double. Schon im dritten Viertel (33:23) machten die in der Offensive unwiderstehlichen Tigers alles klar. Im Schlussabschnitt konnten die Neusserinnen damit sogar Körner sparen für das Spiel am heutigen Samstagabend in Grünberg. „Und das wird schwerer“, ist Trainer John F. Bruhnke überzeugt. Ihren Playoff-Platz haben seine Schützlinge bereits sicher.