Olympia 2021 : Goldene Fecht-Generation sagt ohne Medaille ade

Dormagen Die Säbelfechter des TSV Bayer Dormagen bleiben bei Olympia unvollendet. Im Kampf um Bronze unterliegen Max Hartung, Benedikt Wagner und Richard Hübers Ungarn. Matyas Szabo muss im Halbfinale verletzt raus.

Dass ausgerechnet der 29-Jährige – nun der letzte verbliebene Säbelfechter aus der „Goldenen Generation“ des TSV Bayer Dormagen – im Kampf um Bronze gar nicht dabei war, passte zum Drehbuch, in dem das eigentlich mehr als verdiente Happy End nicht vorkam. Nichts gegen seinen Ersatzmann Richard Hübers, der sich leistungsmäßig ganz sicher auf ähnlich hohem Niveau bewegt, aber mit Szabo im Team wäre nach dem am Ende lockeren 45:28-Auftaktsieg über das „Russische Olympische Komitee“ (ROC) womöglich sogar der Einzug ins Finale drin gewesen. Denn vor allem der im rumänischen Brasov geborene Sportsoldat hatte sich im Halbfinale gegen den Weltranglistenersten und späteren Olympiasieger Südkorea bärenstark präsentiert – und damit markigen Worten Taten folgen lassen. Seine Ankündigung nach dem frühen Aus der Dormagener im Einzelwettbewerb: „Jetzt geht’s erstmal in die Eistonne und am Mittwoch zeigen wir mit der Mannschaft, wie gut wir sind!“ Er gewann seine ersten beiden Gefechte gegen Bon-Gil Gu (5:2) und Junghwan Kim (9:4) souverän. Trotzdem gingen die Koreaner, die mit 6:10, 11:15 und 29:30 zurückgelegen hatten, mit einer 40:37-Führung ins finale Gefecht zwischen dem in der Einzel-Weltrangliste führenden Sanguk Oh und Szabo. Und dann das: Beim Rückstand von 40:42 zog sich der selbstbewusste Dormagener auf der Planche weit zurück, kassierte dafür einen Gegenpunkt und – viel schlimmer – fiel dabei so unglücklich in den Spagat, dass er sich eine schmerzhafte Verletzung im Adduktorenbereich zuzog. Das so bittere Aus für seinen Sohn ließ natürlich auch Bundestrainer Vilmos Szabo nicht unbeeindruckt. Sein Kommentar: „Matyas hat klasse gefochten, hatte die Chance, uns ins Finale zu bringen. Dass er dann durch eine Verletzung gestoppt wird, ist tragisch.“ Der Unglücksrabe flüchtete sich derweil in Galgenhumor: „Eigentlich wollte ich das immer für die Zuschauer machen. Das sieht ja auch cool aus. Aber das war irgendwie eine doofe Idee.“