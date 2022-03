Hockey : Vor 50 Jahren holt der HTC seinen ersten nationalen Titel

Neuss Im Februar 1972 kehrte die weibliche Jugend von Schwarz-Weiß Neuss als Deutscher Hallen-Hockeymeister aus Braunschweig an den Rhein zurück.

Ein halbes Jahrhundert ist das jetzt her. Und der Wunsch ging natürlich nicht in Erfüllung. Trotzdem denkt die seit vielen Jahren im Hockey-Büro für den HTC SW Neuss tätige ehemalige Nationalspielerin gerne an den ersten nationalen Titel des 1928 gegründeten Vereins zurück. Und weil das in Gesellschaft bedeutend mehr Spaß macht, organisierte die inzwischen 65-Jährige gemeinsam mit einigen ihrer ehemaligen Teamkolleginnen ein Wiedersehen im Klubhaus an der Janhstraße – natürlich bei köstlichen Speisen und süffigen Getränken, verrät sie schmunzelnd. Und sie erzählt die Geschichte so: „Wir sind damals als krasser Außenseiter zu unserer ersten Deutschen Hallen-Hockeymeisterschaft der weiblichen Jugend nach Braunschweig gefahren. Wir gewannen das Endspiel gegen den hohen Favoriten und zweimaligen Titelträger 1. Hanauer THC mit 4:3. Das war sowohl für unsere Mannschaft als auch für den Verein etwas ganz Besonderes, da es den ersten nationalen Titelgewinn in der damals 44-jährigen Vereinsgeschichte bedeutete. Der Jubel kannte schon in der Halle keine Grenzen. Unsere treuesten Fans wie Eltern und Mitspielerinnen der Feldhockeymannschaft feuerten uns frenetisch an, verpflegten uns mit Kuchen zwischen den einzelnen Spielen sowie frischen Orangen und Getränken in den Halbzeitpausen.“ Und weil die Überraschung so groß gewesen sei, habe man von allen Seiten immer wieder den ungläubigen Ausspruch vernommen: „Ich glaub‘, ich spinne!“